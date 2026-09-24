El Senado aprobó este jueves, con 46 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención, el proyecto impulsado por el Gobierno para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La iniciativa recibió modificaciones respecto del texto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que ahora deberá regresar a la Cámara Baja para continuar con su tratamiento y definir su sanción definitiva.

El debate comenzó a las 12, con la presencia de 37 senadores, y se extendió durante más de cinco horas. Las principales modificaciones introducidas por el Senado están vinculadas al mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central.

Según lo aprobado en el Senado, la elección y remoción de las autoridades del BCRA quedaría en manos de la Cámara Alta y requeriría mayoría absoluta.

El texto aprobado originalmente por Diputados establecía que los diez directores serían designados por mayoría simple, mientras que para su remoción se requerirían dos tercios y el aval de los cuerpos legislativos.

Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma y sostuvo que busca fortalecer la independencia y el funcionamiento institucional del Banco Central. La senadora Patricia Bullrich afirmó que el proyecto apunta a establecer reglas de largo plazo y a priorizar la preservación del valor de la moneda.

Desde Unión por la Patria, en cambio, rechazaron la iniciativa. El senador Jorge Capitanich cuestionó el proyecto y planteó la necesidad de debatir reglas fiscales, monetarias, cambiarias e institucionales.

Con las modificaciones aprobadas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central regresará ahora a Diputados, donde deberá ser analizada nuevamente.

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