En una resolución poco frecuente de la Justicia,Damián Córdoba, un reconocido cantante de cuarteto de la provincia de Córdoba, fue imputado por no cumplir la cuota alimentaria de su hija adolescente. La medida fue tomada por la Fiscalía de Instrucción N° 15 tras una intensa pelea de la abogada Ángela Burgos, que representa a la damnificada y a su madre. Según supo Infobae de fuentes del caso, el músico debía más de 22 millones de pesos.

En el documento judicial al que accedió este medio, el fiscal Juan Pablo Klinger, a cargo de la causa, acusó al músico por cinco hechos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. La medida estuvo fundada en la falta de pago de la cuota alimentaria fijada en abril de 2023 por el Juzgado de Familia de Segunda Nominación. El monto equivalía a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y debía abonarse entre el 1 y el 10 de cada mes.

Para definir la acusación, la fiscalía tuvo en cuenta que Córdoba tiene 39 años, se dedica a la música y realiza presentaciones tanto en Argentina como en el exterior. En el expediente manifestó que había realizado una gira por España y estimó sus ingresos mensuales entre $10 millones y $15 millones.

En este sentido, el fiscal sostuvo que, pese a sus condiciones económicas, el músico omitió realizar los pagos correspondientes durante distintos períodos y luego canceló parte de las sumas de manera acumulada y fuera de término.

El primer hecho atribuido a Córdoba corresponde al período comprendido entre marzo y junio de 2023. Según la acusación, la deuda fue finalmente abonada mediante dos pagos: uno de $532.720 realizado el 19 de julio de ese año y otro de $919.000, efectuado el 25 de julio. El segundo episodio comprende los meses de agosto a octubre de 2024 y fue cancelado mediante un pago de $2,8 millones realizado el 26 de noviembre de ese año.

El tercer hecho investigado corresponde al período entre noviembre de 2024 y marzo de 2025. En ese caso, los pagos realizados el 27 de junio de 2025 totalizaron $5.464.293, incluidos los intereses. El cuarto episodio abarca abril, mayo y junio de 2025 y fue cancelado con un pago de $3.105.000 realizado el 4 de julio de ese año.

El quinto y último hecho atribuido comprende el período entre julio de 2025 y agosto de 2026. Según el expediente, durante esos meses Córdoba volvió a omitir los aportes correspondientes a la cuota alimentaria, que debía abonarse mensualmente en función de los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles establecidos por la Justicia de Familia.

La fiscalía calificó los cinco episodios como incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, previsto en el artículo 1 de la Ley Nacional 13.944, en calidad de autor. Durante la indagatoria, Córdoba fue informado de los hechos que se le atribuyen, de las pruebas existentes en su contra y de su derecho a abstenerse de declarar: él negó los hechos y optó por no hablar.

Sin embargo, dejó asentado que ya había realizado un depósito de $10 millones y aseguró que durante la semana siguiente efectuaría otro pago con el objetivo de completar la totalidad de la deuda. Además, manifestó su intención de garantizar el cumplimiento regular de la cuota alimentaria mediante una tercera persona que se responsabilice por los futuros pagos.