La Municipalidad de la Capital llevó a cabo la cuarta edición de «Aroma de Primavera», una propuesta socioeducativa organizada por el Sistema Educativo Municipal (SEM) que transformó el Parque Adán Quiroga en el escenario central para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

Este año, con una masiva convocatoria que reunió a más de 1300 estudiantes, el encuentro se consolidó como un genuino espacio de integración, alegría y convivencia tanto para los jóvenes como para sus familias, y por supuesto a los equipos escolares en una emotiva jornada recreativa al aire libre. La participación abarcó a las niñas y niños de los Centros de Estimulación de Infancia y Familia (CEIyF), junto a las delegaciones de los niveles Inicial y Primario de las tres escuelas municipales de la ciudad.

Durante la jornada, que incluyó la entrega de presentes y actividades recreativas para los alumnos, el intendente Gustavo Saadi compartió un cálido mensaje con las familias y la comunidad educativa. En sus palabras, el jefe comunal puso en relieve el compromiso cotidiano de los docentes, directivos y el personal auxiliar del SEM, remarcando que la tarea pedagógica en la Capital se lleva adelante con un alto nivel de idoneidad técnica y una profunda vocación humana. Asimismo, el mandatario agradeció a los padres por su acompañamiento constante en cada proyecto escolar, ratificando una premisa rectora de la gestión comunal al manifestar que la prioridad indelegable de las políticas públicas deben ser siempre los niños.

La celebración, caracterizada por el espíritu festivo y el compañerismo, contó con el acompañamiento de las principales autoridades del área, destacándose la presencia del intendente Gustavo Saadi; la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco Azurmendi; la directora de Políticas Sociales y Educativas, Fiorella Farroni; y el director general de Cultura, Alejandro Farfán, junto a funcionarios del gabinete municipal y directivos de las instituciones participantes, coronando un festejo que ratifica la inversión y el compromiso del municipio con la educación pública local.