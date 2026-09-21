Del 23 al 25 de septiembre, y con motivo de celebrar su tercer aniversario, el Nodo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Gabinete y Modernización que encabeza Mariano Rosales, llevará adelante la edición 2026 de la Nodo Tech Week, el encuentro de tecnología e innovación más convocante del noroeste argentino.

Las actividades se desarrollarán en articulación simultánea con la Semana de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, marco en el cual tendrán lugar el 8.º Congreso Argentino de Ingeniería (CADI) y el 14.º Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI), consolidando tres jornadas de vanguardia que combinarán la excelencia académica de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) con la impronta disruptiva y productiva del espacio municipal.

Con la premisa de afianzar un entorno de intercambio y profesionalización local, la propuesta convoca a emprendedores, estudiantes, desarrolladores, profesionales del sector IT y empresas de toda la región. El programa general estructurará sus contenidos sobre cuatro ejes estratégicos: creación y financiamiento de startups, desarrollo e inteligencia artificial aplicada, comercialización de productos tecnológicos, y construcción de marca y estrategia digital, con el propósito de potenciar el talento local y proyectar las soluciones tecnológicas catamarqueñas hacia el mercado global.

Cada jornada contará con exposiciones magistrales en el escenario principal a partir de las 20:00 h. La apertura del miércoles 23 iniciará con la conferencia sobre ingeniería en la era agéntica a cargo de M. Paula González Azconegui, investigadora posdoctoral del Conicet, seguida por la disertación de Leandro Riviello, especialista en mercadotecnia y producto de Berry y exmiembro de Lemon Cash, quien abordará aprendizajes clave en empresas emergentes. El jueves 24 continuará con la ponencia sobre paradigmas de IA dictada por David Novillo Rangone, docente e investigador de la Universidad Nacional de Villa Mercedes; la presentación sobre exportación de servicios del especialista en comercio exterior Mariano Mastrangelo; y la experiencia de Jules Newland, cofundadora de la plataforma de moda circular Extra. El cierre del viernes 25 estará encabezado por Gabriel Correa Perelmute, docente e investigador del Conicet, con un análisis sobre los desafíos de la transmisión energética, culminando con la exposición de Tomás Dáscola, cofundador y director ejecutivo de Clickie.

De forma complementaria, las tardes del jueves y viernes sumarán talleres y espacios prácticos simultáneos de 18:45 a 19:45 h en el auditorio y aulas del predio, donde destacados referentes locales brindarán capacitaciones sobre herramientas de inteligencia artificial aplicada —incluyendo entornos de desarrollo como Google AI Studio—, diseño de producto, adquisición de usuarios y creación de contenidos. La experiencia no exige conocimientos técnicos previos y es de carácter totalmente gratuito.

Para participar y obtener el código QR de acreditación, los interesados deben completar el formulario en la plataforma oficial (https://eventum.ar/nodotecnologico/nodo_tech_week/), o canalizar sus consultas a través de las redes sociales del Nodo Tecnológico y la línea de WhatsApp comunal al 3834-010567.