El avance de un severo frente frío sobre la alta montaña encendió las alarmas operativas en la cordillera de Catamarca. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas persistentes para los departamentos Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, anticipando acumulaciones de nieve que oscilarán entre los 30 y 70 centímetros, registros extraordinarios que amenazan con interrumpir pasos internacionales y aislar a poblados rurales.

El reporte climático contrasta fuertemente con el clima templado que predomina en el Valle Central. Mientras los valles urbanos registran jornadas apacibles, en las cotas superiores del oeste provincial el temporal provocará un desplome abrupto de las marcas térmicas, visibilizando la histórica brecha de infraestructura y conectividad que padecen los habitantes de la Puna durante las contingencias climáticas invernales.

Transportistas y conductores que transitan por la Ruta Nacional N° 60 hacia el Paso Internacional San Francisco manifestaron su inquietud ante las precipitaciones blancas. La acumulación de hielo en la calzada suele tornar intransitables las variantes de altura, obligando a cortes viales preventivos que frenan el intercambio logístico y comercial con Chile sin que existan refugios oficiales debidamente acondicionados en las márgenes del camino.

A este escenario se suma la fragilidad en la que quedan los pequeños productores pecuarios de la cordillera. Las familias campesinas que subsisten mediante la cría de ganado camélido y caprino carecen de forraje de reserva para alimentar a sus animales bajo la nieve, exponiéndose a la mortandad de rebaños enteros si las cuadrillas de vialidad no despejan rápidamente las huellas de acceso a los puestos dispersos.

Rutas intransitables, parajes aislados y la pasividad de Raúl Jalil

El impacto del temporal en el oeste visibiliza las falencias en los esquemas de emergencia coordinados por Raúl Jalil. Vecinos de Antofagasta de la Sierra reclaman que la Dirección Provincial de Defensa Civil no cuenta con campamentos permanentes dotados de maquinaria pesada propia en la zona, dependiendo de traslados tardíos desde la Capital que demoran horas en intervenir ante bloqueos de caminos vecinales.

A esta falta de previsión operativa se añade el déficit en las telecomunicaciones oficiales durante las tormentas de nieve. Representantes comunales advierten que las repetidoras de emergencia suelen quedar fuera de servicio por falta de mantenimiento técnico, impidiendo que los puesteros rurales puedan solicitar auxilio sanitario urgente o medicamentos ante cuadros respiratorios agudos generados por el congelamiento.

La alerta meteorológica vigente impone desafíos urgentes de contención en la cordillera de Catamarca. Frente a un temporal que descargará hasta 70 centímetros de nieve sobre las comunidades más apartadas, los pobladores del oeste exigen que el Gobierno provincial disponga un operativo de rescate inmediato y asigne partidas extraordinarias de asistencia directa para evitar el aislamiento prolongado de las familias puneñas.

Fuente: El Aconquija