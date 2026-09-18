Kicillof reúne al MDF en Avellaneda y busca ampliar su armado nacional rumbo a 2027

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará este sábado en Avellaneda un plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en una nueva demostración de su intención de extender a todo el país el espacio político que construyó inicialmente en la provincia de Buenos Aires y en momentos en que persisten las tensiones internas con La Cámpora.

Bajo la consigna “A organizar la esperanza”, la actividad se desarrollará en el campus de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico, ubicado en Ramón Franco 5050, y contará con la presencia de dirigentes políticos, sindicales y sociales de distintos puntos del país.

La jornada comenzará a las 11 con mesas de debate dedicadas a distintas áreas, entre ellas educación, salud, ciencia y universidad, trabajo y producción, mujeres y diversidades, juventudes, seguridad y justicia, obra pública y hábitat, cultura y deportes, y comunidad y organización. El cierre está previsto para las 15 y tendrá a Kicillof como orador.

El encuentro será el de mayor alcance territorial realizado hasta ahora por el MDF y apunta a mostrar la expansión del espacio por fuera del territorio bonaerense. La convocatoria incluye representantes de distintas provincias, además de dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires y los 135 municipios bonaerenses.

El plenario aparece también como un nuevo movimiento de Kicillof en la construcción política hacia las elecciones de 2027. Aunque el gobernador todavía no lanzó formalmente una candidatura presidencial y ha insistido en definir este período como una etapa de construcción, sectores que integran el MDF ya promueven públicamente su postulación.

Kicillof estará acompañado por buena parte de su Gabinete, además de diputados nacionales, legisladores bonaerenses, intendentes, sindicalistas y referentes de organizaciones sociales.

Entre los diputados nacionales que confirmaron su presencia figuran Juan Marino, referente del Partido Piquetero; Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores; Huguito Moyano; los excancilleres Jorge Taiana y Santiago Cafiero; Sergio Dolce, de Chaco; Pablo Todero, de Neuquén; Martín Aveiro, de Mendoza; Christian Zulli, de Corrientes, y Marcelo Mango, de Río Negro.

También está prevista la participación del diputado nacional misionero Alberto Arrúa, quien estará a cargo de la comisión de Comunidad y Organización, mientras que fue invitado el senador nacional por Chaco y exjefe de Gabinete Jorge Capitanich.

Desde Córdoba llegará el exsenador Carlos Caserio junto con dirigentes y militantes, mientras que el exdiputado Marcelo Casaretto participará acompañado por intendentes. También se espera al exsenador salteño Sergio “Oso” Leavy, además de delegaciones provenientes de Río Negro, Neuquén, Misiones y Corrientes.

Entre las organizaciones sociales estarán el Movimiento Evita, conducido por Emilio Pérsico y recientemente incorporado al MDF y a la gestión bonaerense, y Somos Barrios de Pie, cuyo referente Daniel Menéndez ocupa la Subsecretaría de Economía Popular provincial.

También movilizarán las agrupaciones que forman parte del núcleo original del MDF: La Patria es el Otro, referenciada en el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque; Patria y Futuro, vinculada al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el Partido Piquetero de Marino; la agrupación Eva Perón, del exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, y el Frente Grande, que conduce el intendente de Ensenada, Mario Secco.

Bianco y Larroque forman parte del núcleo político que impulsa la construcción de Kicillof junto con intendentes como Ferraresi, Secco, Julio Alak, de La Plata, y Fernando Espinoza, de La Matanza. También ocupan lugares centrales el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.

La interna con La Cámpora

El encuentro tendrá lugar en medio de una nueva escalada de la disputa entre el kicillofismo y sectores de La Cámpora. En los últimos días, una de las críticas más duras llegó de Mayra Mendoza, quien acusó al gobernador de haber tomado la decisión de “dividir al peronismo” y cuestionó su relación con los municipios que no forman parte de su espacio político.

Las diferencias atraviesan tanto la construcción nacional de Kicillof como la discusión por el futuro del peronismo bonaerense. Pese a los intentos de bajar la tensión dentro del PJ, el gobernador mantuvo su agenda territorial y la expansión del MDF hacia otras provincias.

En ese contexto, el plenario de Avellaneda buscará exhibir capacidad de movilización y, especialmente, darle una dimensión federal a un espacio que nació con fuerte anclaje bonaerense. Kicillof ya realizó durante este año distintas recorridas fuera de la provincia para establecer vínculos con dirigentes territoriales, sindicales y políticos.

Con información de la agencia NA