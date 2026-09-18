Los paisajes de Catamarca vuelven a ser escenario de una producción musical de alcance nacional e internacional. Se estrenó el videoclip de “La noche sin ti”, una nueva versión que reúne a Axel, Juan Fuentes y Valen Vargas, y que fue filmada en dos atractivos turísticos de Fiambalá: el Cañón del Indio y las Dunas de Tatón.

“Hay canciones que atraviesan el tiempo; y encuentran nuevas voces, nuevos paisajes y nuevas emociones”, publicó Axel en sus redes sociales junto al anticipo del nuevo videoclip que ya se puede disfrutar en las plataformas de los artistas y de Visit Catamarca.

La producción combina música, paisaje e identidad local y propone una nueva manera de mostrar Catamarca a través de una colaboración artística que une la sensibilidad del pop, la fuerza del folklore y la mirada de una nueva generación de músicos.

El proyecto contó con el acompañamiento del Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y el Ministerio de Gobierno, como parte de las acciones de promoción y posicionamiento del destino Catamarca; permitiendo proyectar los atractivos y paisajes de la provincia a nuevos públicos.

El trabajo ya puede disfrutarse en las plataformas digitales de los artistas: https://youtu.be/IN3gzc5dlGU?si=Zjhh3nNyDk41Gy5O