El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, recorrió la obra del Puente del Pantanillo, que se construye sobre el río del Valle y constituye una intervención estratégica para mejorar la conectividad del Valle Central.

En la visita, las autoridades inspeccionaron el avance de los trabajos, que actualmente se concentran en la ejecución de los pilotes que servirán de base para la estructura del futuro puente.

En esta etapa ya se encuentran en construcción 13 pilotes destinados a los estribos, cada uno de 1,20 metros de diámetro y 25 metros de profundidad. En total, el proyecto contempla la ejecución de 44 pilotes, sobre los cuales se asentará la estructura.

El nuevo puente permitirá mejorar la circulación vehicular y ofrecer una conexión más segura entre San Fernando del Valle de Catamarca y Valle Viejo, además de favorecer el acceso hacia el área industrial y sectores ubicados al sur de la Capital y del departamento Capayán.

La estructura tendrá una longitud total de 240 metros, distribuidos en ocho tramos de 30 metros. El tablero tendrá un ancho total de 13,90 metros, con dos calzadas de circulación de 3,75 metros cada uno, banquinas de 1,50 metros y veredas peatonales de 1,10 metros a cada lado.

La intervención comprende además la ejecución de 1.360 metros de accesos, con calzada de 7,50 metros, banquinas, veredas y sistemas de defensa vehicular y peatonal. Los accesos contarán con carpeta de concreto asfáltico de 5 centímetros y una base granular de 25 centímetros de espesor.

Como parte integral de la obra se ejecutarán 1955 m defensas hidráulicas y protección de las márgenes, acondicionamiento y limpieza del cauce aguas arriba y aguas abajo, tres alcantarillas, señalización horizontal y iluminación del Puente.