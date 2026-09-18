El Gobierno provincial y la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca acordaron avanzar en la creación de un “Polo Minero” en la ciudad Capital, destinado a concentrar organismos, dependencias y actividades vinculadas con el sector minero.

El convenio fue suscripto por el gobernador Raúl Jalil y el intendente Gustavo Saadi y contempla la donación de inmuebles municipales (ubicado en el sur de la ciudad) a la Provincia, que serán destinados exclusivamente al desarrollo de infraestructura minera.

Según el acuerdo, uno de los espacios será destinado a la construcción de un complejo administrativo que concentrará dependencias del Ministerio de Minería, CAMYEN S.E. y otros organismos relacionados con la actividad. Otro de los predios tendrá funciones logísticas y operativas, incluyendo el resguardo de testigos de perforación, depósito de maquinaria y vehículos.

El vicepresidente de CAMYEN, Gabriel Molina, destacó el convenio firmado para avanzar en la creación de un Polo Minero en la zona de la avenida Bicentenario y explicó que la iniciativa permitirá concentrar dependencias vinculadas a la actividad minera y avanzar en la descentralización de oficinas públicas. “Catamarca es una provincia minera y tenemos que saber capitalizar todos estos recursos que tenemos”, sostuvo.

La iniciativa se enmarca en un proceso de descentralización de organismos públicos radicados en el centro de la ciudad Capital, y contribuye a la continuidad del proceso de urbanización de nuevos sectores de la ciudad, incorporando infraestructura de servicios y ordenamiento territorial en la zona de emplazamiento.

De la firma participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el secretario de Gabinete y Modernización de la Capital, Mariano Rosales; el vicepresidente de CAMYEN, Gabriel Molina; el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros; y los diputados provinciales Damián Brizuela y Hernán Díaz.