El Sector Público Nacional registró en agosto un superávit primario de $1.990.322 millones y un resultado financiero positivo de $635.529 millones, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo.

De acuerdo con los datos difundidos por el funcionario, el superávit financiero aumentó un 62,8% en comparación con agosto del año pasado. Durante el mes, el pago de intereses netos de tenencias intrasector público alcanzó los $1.354.793 millones.

“En los primeros ocho meses del año, el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB”, señaló Caputo.

El ministro también destacó la evolución del gasto público. Según detalló, el gasto primario cayó un 0,5% en términos reales respecto de agosto de 2025. Al mismo tiempo, algunas partidas registraron aumentos reales: las transferencias a universidades crecieron 9,7%, las prestaciones del PAMI 4,9%, la Asignación Universal por Hijo 4,7% y las pensiones no contributivas 4,2%.

El equilibrio de las cuentas públicas ocupa un lugar central en el programa económico del Gobierno y también forma parte de los objetivos planteados en el proyecto de Presupuesto 2027, que fue enviado esta semana a la Cámara de Diputados.

En esa línea, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que el compromiso oficial con el superávit fiscal se mantiene más allá de eventuales acuerdos políticos y del tratamiento del Presupuesto.

Caputo, por su parte, afirmó que desde el inicio de la gestión el orden fiscal se alcanzó a través de una reducción del gasto público y señaló que, en paralelo, se implementó una reducción de impuestos acumulada equivalente a alrededor del 3% del PIB.

Según las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027, el Gobierno espera mantener el superávit financiero durante el próximo año y cumplir con sus obligaciones por cuarto ejercicio consecutivo.