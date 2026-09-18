Este viernes se lleva adelante la última jornada del juicio por jurados en el que se analizan las circunstancias que rodearon la muerte de José Leiva, en el marco de la causa que tiene como imputado a Cristian Leonardo Nieva.

Durante la jornada se desarrollan los alegatos de clausura, las instrucciones finales al jurado y, posteriormente, se dará a conocer el veredicto.

La causa corresponde al Expte. N.º 41/25, caratulado “Nieva, Cristian Leonardo p.s.a. Homicidio Simple con Dolo Eventual en Calidad de Autor”, de la Capital de Catamarca, y es sometida a la modalidad de juicio por jurados.

El Departamento de Comunicación Judicial informó que las instancias finales del debate son transmitidas en vivo a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo seguir el desarrollo de esta jornada decisiva.

La transmisión se encuentra en curso en estos momentos, con los alegatos de cierre como una de las últimas etapas antes de que el jurado reciba las instrucciones finales y pase a deliberar.

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