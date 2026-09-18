El vicegobernador Rubén Dusso, junto a la ministra de Minería, Teresita Regalado, recibió a representantes del Banco Mundial, quienes realizan una visita técnica en el marco del convenio de cooperación y del apoyo estratégico que el organismo internacional brinda a la Mesa del Litio, a través del Programa RISE.

Durante dos jornadas de trabajo los equipos técnicos analizaron y validaron información con el objetivo de generar un sistema de información estructurada y actualizada sobre los proyectos mineros de la provincia.

Explicaron que a partir de esta base de datos se podrán elaborar distintos escenarios y proyecciones que contribuyan a una mejor planificación sectorial y a la toma de decisiones vinculadas a la actividad minera.

Al finalizar la reunión, las partes coincidieron en señalar que estas jornadas resultan propicias para fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias como también potenciar las capacidades técnicas del sector público y privado que favorecen una mayor transparencia y a la optimización de la información sobre la actividad minera.

Del encuentro participaron, por el Banco Mundial, Daniel Jerez, Miguel Soler y Tay Such; y por el Ministerio de Minería, Antonella Velazco, Yesica Yornet y Raúl Colombo.