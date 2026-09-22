Trump amenazó a Irán ante la ONU y habló de América Latina: «De ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar»

“Estados Unidos ha vuelto y nuestro país es más fuerte que nunca”. Así ha arrancado el presidente de EEUU su discurso de media hora en Naciones Unidas. “Nuestro país lo está haciendo ahora mejor que nunca, desde que asumí el cargo, más estadounidenses trabajan ahora que nunca”, ha dicho Donald Trump, mezclando medias verdades con exageraciones y verdades parciales: “Teníamos la frontera más peligrosa, y tenemos la más protegida. La tasa de delincuencia ha caído al nivel más bajo en 150 años; cuando llegué la capital estaba infestada de crimen y ha bajado al 87% y llegar al 100%, el turismo prospera, los restaurantes están llenos y hemos invertido más dinero en el Ejército que nunca, con 1,5 billones de dólares, es el siglo de oro de estadounidense”.

Según Trump, su Administración está “modelando el escenario mundial, resolviendo problemas. Tenemos muy poco tiempo para que este mundo sea más seguro y próspero, y como presidente del país más extraordinario del mundo no quiero que los problemas se enconen, mientras otros hablan de paz, yo he hecho la paz; mientras otros ignoraban las amenazas, yo las he enfrentado. Estamos resolviendo problemas pendientes de hace muchos años, como que el patrocinador número uno del terrorismo, Irán. Han gobernado de manera sangrienta, eran los matones de Oriente Medio, pero ya no. He sido inquebrantable”.

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“Jamás permitiré que Irán tenga un arma nuclear. Debemos permanecer unidos para mantener la presión sobre Irán. Tengo que tomar una gran decisión: un acuerdo con Irán o aniquilar a la República Islámica”, ha dicho Trump: “Los cobardes y los traidores dicen que no tenemos municiones. Y no es verdad”.

Trump también ha interpelado al resto del mundo: “Pido a los otros países que ayuden contra este régimen terrorista. Si estamos unidos, veremos un mundo libre de esta amenaza de terrorismo iraní y el precio del petróleo serán más bajos”.

“Tengo que tomar una decisión importante”, ha dicho Trump, “¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue?… ¿o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de volver a matar y destruir personas y países? ¿Los envío al infierno sin posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza o generaciones futuras? Pero creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones”.

Trump ha defendido sus asesinatos extrajudiciales en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental: “Hemos realizado decenas de ataques contra barcas con droga que venían por mar, hemos reducido eso un 97%, hace tres meses acabamos con el Tren de Aragua, México es el epicentro de la violencia de los carteles, es inaceptable compartir esa frontera con un territorio controlado por los carteles. Mi gobierno busca un cambio en Cuba, donde el régimen está con la mayor presión jamás sufrida. Es un estado fallido, va a caer, Rubio está negociando con Cuba, no vamos a permitir un refugio para que los adversarios nos ataquen. Han coordinado con los comunistas de EEUU, tienen lazos con grupos radicales como Antifa, y los demócratas”.

“Hemos avanzado con México”, dice Trump, “la región será más segura”. En ese marco defendió su incursión en Venezuela, operación que terminó con la detención de Nicolás Maduro, y planteó: “Nuestra acciones en Venezuela son prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país echen raíces en ninguna parte del hemisferio occidental y, de ser necesario, utilizaremos nuestro inigualable poderío militar para salvaguardar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”.

El presidente de EEUU también ha hablado del acuerdo sobre Groenlandia: “Tendremos control permanente de la seguridad del territorio y hacer lo necesario para defender el continente americano y europeo. La OTAN es ahora más fuerte que nunca, han aumentado el gasto militar al 5% del PIB, queremos acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania, es el momento de detener la matanza”.

“Tenemos que dejar de imponer agendas de izquierdas, de burócratas que nadie eligió”, ha dicho Trump sobre el sistema de Naciones Unidas: “EEUU a estas maniobras sin control, EEUU a la Corte Penal Internacional, no permitiremos que ningún soldado de EEUU sea juzgado por alguien que no tiene jurisdicción, es inaceptable que con las atrocidades que ocurren en el mundo, los funcionarios critiquen a EEUU por proteger a los nuestros por aplicar leyes antimigración, la mutilación transexual, y no hablan de la persecución contra los cristianos en todo el mundo. Quieren que EEUU abran sus fronteras a las personas más peligrosas del mundo. Ya no lo vamos a hacer”.

Según Trump, la ONU promueve “las migraciones masivas, y queremos seguir siendo un país soberano. EEUU luchará contra cualquier esquema globalista en Inteligencia Artificial”. Y cerró con que ahora rebautizará la tecnología como “Súper Inteligencia”.