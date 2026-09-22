Trump y el primer ministro del Reino Unido hablaron sobre Malvinas en su primera reunión bilateral

Donald Trump y el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, conversaron este martes sobre la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, en medio del renovado reclamo de la Argentina. El tema se coló en la primera reunión bilateral que tuvieron los mandatarios en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según confirmó el propio británico.

En palabras de Burnham, la conversación fue sobre “cuestiones relacionadas con el comercio y las Islas Malvinas”, respondió ante la prensa en una conferencia que dio junto al republicano. No hubo más detalles al respecto, justo cuando Javier Milei lanzó una inédita ofensiva en su gestión sobre las islas. El libertario está también en Nueva York pero aún no tiene confirmada un encuentro con Trump.

Trump había dicho semanas atrás que estaba en duda el posicionamiento histórico de EE.UU. de neutralidad sobre el conflicto, a partir de cuestionar a Inglaterra por su falta de apoyo a la ofensiva norteamericana en Medio Oriente. Pero este martes elogió a Burnham y dijo que es un “hombre de negocios nato”. “Las relaciones están mejorando”, aseguró el presidente estadounidense. “Hemos tenido muchas conversaciones, incluso antes de esta reunión hablamos por teléfono en numerosas ocasiones”, dijo.

La frase de Trump sobre Burnham pareció echar por tierra la escalada diplomática que había comenzado el 25 de abril, cuando Reuters publicó un correo interno filtrado del Pentágono que mencionaba la posibilidad de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a “posesiones imperiales”, con una referencia explícita a Malvinas, en medio de la fricción entre Trump y el entonces premier británico Keir Starmer por las operaciones militares en Medio Oriente. El 1° de septiembre, ya con Burnham al frente del gobierno británico, Trump volvió a poner el tema en duda ante la prensa: “Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”. Dos días después, en cadena nacional, Milei respondió que “las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate” y dispuso sanciones contra las petroleras que operan en el yacimiento Sea Lion.

Ahora Trump y su par británico tocaron el tema y no trascendió mucho más. Ambos líderes dijeron además que hablaron sobre migración, el conflicto en Irán, la guerra entre Rusia y Ucrania. Trump planteó que las relaciones con el Reino Unido son “mejores ahora” que cuando Starmer era primer ministro: “Basándome en mi relación con su primer ministro, Andy, creo que nos está yendo muy bien”. “Hay un tremendo patriotismo en Gran Bretaña, que espera un buen liderazgo y el éxito”, agregó el republicano.

Sin referirse a la conversación Trump-Burnha, Javier Milei se refirió al rol del norteamericano en esta edición de la Asamblea de la ONU. El Presidente destacó “la magnitud” del “liderazgo” global de su par mientras el republicano daba su discurso. “MASTERCLASS. Está tantos pasos adelante que sólo un pequeño grupo de personas entienden la magnitud de su liderazgo”, escribió Milei en su cuenta de X, mensaje que acompañó con un extracto del discurso de Trump en la ONU.

El presidente argentino, cuando publicó ese mensaje, ya se encontraba en la sede neoyorquina de la ONU, donde mantenía varias actividades este martes, mientras que dará su discurso ante la Asamblea este miércoles. No estaba previsto una bilateral con Trump, aunque sí hay una posibilidad de cruce porque ambos participan de la iniciativa norteamericana Escudo de las Américas.

MC