El Complejo Cultural Urbano Girardi se vistió de fiesta con la realización de la IV edición de Cómic & Manga Catamarca 2026, una jornada que reunió a cientos de jóvenes, familias y amantes del arte gráfico de toda la provincia.

El evento, impulsado por la Vicegobernación a a cargo de Rubén Dusso, contó con la presencia del senador provincial Ramón Figueroa Castellanos, acompañado por el subsecretario de Coordinación y Técnica, Julio Macedo, y de Cinthya Oros, coordinadora de la Biblioteca de Senado.

Durante la jornada se ofrecieron variadas propuestas recreativas y culturales, entre las que se destacaron el espacio gamer, la feria de emprendedores, presentaciones de K-Pop y la música en vivo, de la mano de: David Bazán, Borderline, Instituto Rubinstein, Cali, Apocalipsis Love, Lionel Yagami, Neitors, Stigma y La Farsa.

La evaluación del Concurso de Dibujo, contó entre sus jurados con la participación del reconocido ilustrador catamarqueño Pablo Martinena, arrojando como resultado a las y los siguientes artistas.

Ganadores del Concurso de Dibujo:

Categoría Infantil

1er puesto: Francis Julieta Reynoso

2do puesto: Matilde Gómez Espíndola

Mención especial: Ana Victoria Córdoba y Calixto González Ruso

Categoría Juvenil

1er puesto: Cristian Sigampa

2do puesto: Josefina Guzmán

Mención especial: Francisco Galván y Fernanda Varas.

La jornada cargada de arte concluyó con el clásico y colorido concurso de Cosplay que entre sus sorpresas y atractivo ineludible contó entre sus más de 80 participantes desfilando, con el siguiente podio de destacadas y destacados:

Categoría Infantil:

1er puesto: Bustamante Seco

2do puesto: Manquepán Facundo

3er Puesto: Núñez Delfina

Categoría Juvenil:

1er puesto: Hugo Martínez

2do puesto: Leila Pallastri

3er Puesto: Zaira Galván