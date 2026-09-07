El Complejo Cultural Urbano Girardi se vistió de fiesta con la realización de la IV edición de Cómic & Manga Catamarca 2026, una jornada que reunió a cientos de jóvenes, familias y amantes del arte gráfico de toda la provincia.
El evento, impulsado por la Vicegobernación a a cargo de Rubén Dusso, contó con la presencia del senador provincial Ramón Figueroa Castellanos, acompañado por el subsecretario de Coordinación y Técnica, Julio Macedo, y de Cinthya Oros, coordinadora de la Biblioteca de Senado.
Durante la jornada se ofrecieron variadas propuestas recreativas y culturales, entre las que se destacaron el espacio gamer, la feria de emprendedores, presentaciones de K-Pop y la música en vivo, de la mano de: David Bazán, Borderline, Instituto Rubinstein, Cali, Apocalipsis Love, Lionel Yagami, Neitors, Stigma y La Farsa.
La evaluación del Concurso de Dibujo, contó entre sus jurados con la participación del reconocido ilustrador catamarqueño Pablo Martinena, arrojando como resultado a las y los siguientes artistas.
Ganadores del Concurso de Dibujo:
Categoría Infantil
1er puesto: Francis Julieta Reynoso
2do puesto: Matilde Gómez Espíndola
Mención especial: Ana Victoria Córdoba y Calixto González Ruso
Categoría Juvenil
1er puesto: Cristian Sigampa
2do puesto: Josefina Guzmán
Mención especial: Francisco Galván y Fernanda Varas.
La jornada cargada de arte concluyó con el clásico y colorido concurso de Cosplay que entre sus sorpresas y atractivo ineludible contó entre sus más de 80 participantes desfilando, con el siguiente podio de destacadas y destacados:
Categoría Infantil:
1er puesto: Bustamante Seco
2do puesto: Manquepán Facundo
3er Puesto: Núñez Delfina
Categoría Juvenil:
1er puesto: Hugo Martínez
2do puesto: Leila Pallastri
3er Puesto: Zaira Galván