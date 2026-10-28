Un violento episodio de inseguridad registrado en las primeras horas de la madrugada terminó con la aprehensión de un sujeto armado en el sector oeste de la Capital. El operativo policial se concretó tras una alerta al Sistema de Atención de Emergencias, dejando al descubierto la persistencia de episodios de violenta agresión física en Catamarca.

El procedimiento tuvo lugar en la calle Capital Federal, a metros de la intersección con la calle Dr. Teodulfo Barrionuevo, cuando efectivos del Grupo COEM-Kappa acudieron al lugar mediante la intervención del SAE-911. En la zona fue aprehendido un hombre de 33 años de apellido Manzur, luego de que un joven de 28 años lo denunciara por haberlo atacado a golpes y amenazado con un cuchillo en plena vía pública, configurando una violenta agresión física en Catamarca.

Al momento de ser interceptado por los motorizados policiales, los efectivos procedieron al secuestro del arma blanca utilizada en la intimación. Durante el procedimiento de arresto, el acusado se tornó hostil e intentó arremeter contra el personal uniformado para impedir el accionar de la fuerza de seguridad tras cometer la violenta agresión física en Catamarca.

Luego de ser reducido por los agentes, el agresor fue trasladado y alojado en la Comisaría Sexta, dependencia que cuenta con jurisdicción sobre ese sector de la ciudad. Las actuaciones judiciales quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que dispuso las medidas procesales correspondientes para investigar la violenta agresión física en Catamarca.

Cuestionamientos a la seguridad urbana y patrullaje en barrios de Catamarca

Las principales observaciones de los vecinos del sector oeste se dirigen hacia la frecuencia de los patrullajes preventivos en la vía pública. Cuestionan que el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de la provincia no despliegue esquemas de vigilancia permanentes para evitar el tránsito de personas armadas en barrios residenciales de Catamarca.

De igual manera, residentes de la zona expresaron su preocupación por el incremento de las disputas violentas nocturnas en las arterias del sector. Criticaron que las respuestas estatales se limiten a la llegada posterior de las unidades policiales tras los llamados de emergencia, omitiendo aplicar controles de prevención eficaces en la Capital de Catamarca.

El caso sumó preocupación entre las familias de la zona oeste a la espera de definiciones judiciales. Ante la reiteración de hechos delictivos en la vía pública, la comunidad exige mayor presencia de las fuerzas de seguridad para resguardar las calles en Catamarca.

Fuente: El Aconquija