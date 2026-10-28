El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sufrió una leve descompensación este miércoles en la puna de Catamarca, durante una actividad en el al Salar del Hombre Muerto, en el marco de la visita del presidente Javier Milei a la provincia.

El episodio ocurrió durante una recorrida por las instalaciones de la empresa minera Río Tinto, donde el funcionario comenzó a sentirse mal y debió ser asistido por el equipo médico que acompañaba a la comitiva presidencial.

Según trascendió, Caputo recibió atención médica e hidratación y logró estabilizarse. Fuentes oficiales indicaron que el ministro se encontraba recuperado y podía retomar sus actividades con normalidad.

La descompensación habría estado relacionada con la altura, una condición que puede provocar síntomas como mareos, náuseas, dolor de cabeza y debilidad debido a la menor disponibilidad de oxígeno en zonas elevadas.

Caputo llegó a la provincia el martes por la tarde junto al resto de la delegación presidencial y participó de distintas actividades oficiales antes de trasladarse a la zona minera, donde se produjo el episodio.

Tras la intervención del personal sanitario, la situación quedó controlada y, de acuerdo con la información difundida, no fue necesario suspender la agenda del funcionario.