Aunque revirtió la tendencia inicial en las elecciones legislativas de Israel, el bloque Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, no conseguía reunir la mayoría necesaria para formar Gobierno. En ese escenario, los partidos árabes se perfilaban como actores clave para definir la futura coalición gobernante.

Con el 80% de las mesas escrutadas en las primeras horas de este miércoles (de Argentina), el bloque pro-Netanyahu obtenía 54 escaños de los 120 que tiene el Parlamento y quedaba a 7 de conseguir la mayoría absoluta. Pero los números cambiaban ante cada actualización y el «bloque del cambio», encabezado por el opositor de centro Gadi Eisenkot, sumaba 48. Los partidos árabes, por su parte, recababan 18 asientos y asomaban como decisivos para la futura conformación del Gobierno.

«Que nadie les confunda: el bloque de Netanyahu ha sufrido una derrota aplastante. Se trata de un colapso total, y la ciudadanía les ha dicho que se vayan a casa», afirmaba un mensaje distribuido por el partido Juntos, del opositor Yair Lapid, quien quedaba tercero, cuando se conocían apenas los resultados de los sondeos a boca de urna.

La Knéset (el Parlamento israelí) tiene 120 escaños, por lo que la mayoría está en los 61. Al no alcanzar ni la coalición de Netanyahu ni el llamado ‘bloque del cambio’ de Eisenkot esta cifra, el apoyo de los árabes es decisivo.

«Estaremos preparados para allanar el camino para derrocar al Gobierno de Netanyahu, Ben Gvir y Smotrich y mandarlos de vuelta a casa«, afirmó el líder de la Lista Conjunta (un compendio de partidos árabes y de izquierdas que suma hasta ahora 13 escaños), Yusef Yabarín, según el diario Ynet.

El bloque de Netanyahu ronda los 54 escaños: con 27 para el Likud del mandatario; 7 para el ultraortodoxo Shas liderado por Aryeh Deri; 7 para Poder Judío (Otzma Yehudit), de Itamar Ben Gvir; 6 para Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich; y 7 para Judaísmo Unido de la Torá, Yaakov Asher.

En tanto, la oposición cuenta parcialmente con un total de 48 asientos, repartidos en los 21 para Yashar!, de Gadi Eisenkot; 11 para Beyajad (Juntos), liderado por Naftali Bénet; 8 para Los Demócratas de Yair Golán; y de 8 para Israel Beitenu, de Avigdor Líberman.

Según los sondeos a boca de urna, los partidos árabes alcanzarían 16 bancas en las elecciones legislativas de Israel, seis más que las obtenidas en 2022. Ese crecimiento podría posicionarlos como actores decisivos en las negociaciones para conformar un Gobierno opositor a Benjamin Netanyahu. Por su parte, la Lista Conjunta de vertiente izquierdista obtendría entre 12 asientos en la Knéset (Parlamento), y el partido islamista Raam otros 6 escaños.

En ese marco, Netanyahu pidió esperar a los resultados definitivos de las elecciones, pero apostó por un gobierno de derechas sin «los partidos árabes y antisionistas«.

Cinco horas después del cierre de urnas, el primer ministro israelí habló ante sus seguidores en la sede electoral de Jerusalén, donde aseguró que luchará junto con el presidente estadounidense, Donald Trump, por «acabar con esta amenaza para siempre».