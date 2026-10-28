El sospechoso, de apellido Manzur y de 33 años, fue detenido por efectivos del COEM-Kappa. Durante el procedimiento, habría reaccionado de manera agresiva contra los uniformados.

Un hombre de 33 años fue aprehendido por efectivos del COEM-Kappa, luego de ser señalado como el presunto autor de una agresión física y amenazas con un arma blanca contra un joven de 28 años en la ciudad de Catamarca.

El procedimiento se concretó tras un requerimiento del SAE-911, en calle Capital Federal, antes de llegar a la intersección con calle Dr. Teodulfo Barrionuevo.

De acuerdo con la información policial, la víctima sindicó a un sujeto de apellido Manzur como quien lo habría agredido físicamente y posteriormente amenazado exhibiendo un cuchillo tipo Tramontina. El arma blanca fue secuestrada por los efectivos intervinientes.

Asimismo, durante el operativo, el sospechoso habría adoptado una actitud agresiva hacia el personal policial, motivo por el cual fue trasladado y alojado en la Comisaría Sexta.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.

La causa quedó bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.