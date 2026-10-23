Un nuevo reclamo vecinal expuso la falta de respuestas operativas por parte de la empresa de energía provincial ante situaciones de peligro en la vía pública. Vecinos del barrio Valle Chico expresaron su indignación ante la inacción oficial frente a los reiterados avisos vertidos contra EC SAPEM por un poste de tendido eléctrico a punto de colapsar, advirtiendo que la desidia de la compañía estatal pone en riesgo la seguridad de peatones y frentistas del sector norte en Catamarca.

De acuerdo con las denuncias formalizadas por los propios habitacionales mediante los canales de reporte ciudadano, la estructura defectuosa se encuentra ubicada sobre la calle 53, entre la avenida 22 y la calle 24. Pese a que los usuarios realizaron múltiples llamados y reclamos formales ante la prestataria para alertar por la inclinación del poste, las cuadrillas técnicas de EC SAPEM no concurrieron al lugar para encarar tareas de reparación o apuntalamiento preventivo.

El malestar social se intensificó ante el temor de que las ráfagas de viento o el propio deterioro del material provoquen la caída definitiva de la columna sobre viviendas o transeúntes. Habitantes de Valle Chico remarcaron que la empresa estatal ignora los pedidos presentados en tiempo y forma, señalando que la falta de mantenimiento en la red de distribución eléctrica suele derivar en accidentes evitables en distintos barrios de Catamarca.

Esta situación en la zona sur capitalina no constituye un hecho aislado, sino que se suma a una serie de quejas recurrentes vinculadas con fallas en el cableado urbano, caídas de postes apoyados sobre cables de alta tensión y fluctuaciones de servicio en diversos municipios. La acumulación de incidentes refleja falencias en los esquemas de inspección y respuesta rápida de la firma distribuidora estatizada.

Falta de respuestas de EC SAPEM por un poste en riesgo

Las principales observaciones de las familias frentistas se dirigen hacia la conducción gerencial de la distribuidora de energía por la falta de cuadrillas destinadas a emergencias urbanas. Cuestionan que la prestataria cobre tarifas elevadas mientras posterga intervenciones mínimas de mantenimiento preventivo, dejando a comunidades enteras expuestas a peligros imminentes en la vía pública.

De igual manera, usuarios del servicio público reprocharon la ausencia de controles por parte de los organismos de supervisión del Estado provincial. Criticaron que el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente no sancione los incumplimientos de la empresa estatal ni fuerce la inmediata reparación de las infraestructuras con riesgo de colapso en el ejido urbano.

La falta de respuestas operativas mantiene en estado de alerta a los vecinos de Valle Chico. Ante el peligro latente de un accidente sobre la calle 53, la comunidad exige que la compañía acuda de inmediato a resolver la denuncia presentada contra EC SAPEM por un poste.

Fuente: El Aconquija