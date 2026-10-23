En el marco de la segunda jornada de la Expo FOREDE 2026 que se desarrolla en Copiapó, el vicegobernador Rubén Dusso integró el panel del Seminario «Internacionalización e Integración: Atacama conectada con nuevas oportunidades de desarrollo», organizado por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA).

La mesa de exposición contó con la participación del gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas; el embajador de Australia en Chile, Andrew Martin; el presidente de CORPROA, Juan José Ronsecco; el Director de Vicuña Corp, José Luis Morea; el presidente de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll; bajo la moderación de Marcelo Parada.

Durante su disertación, Dusso detalló la situación económica y productiva actual de Catamarca, destacando a la minería sustentable, las energías renovables y la agroindustria como los motores clave de crecimiento. En ese sentido, remarcó que el principal objetivo de la gestión provincial es lograr que el desarrollo minero se traduzca en obras de infraestructura duraderas, fortalecimiento de los proveedores locales y generación de empleo genuino para las y los catamarqueños.

Al abordar la agenda de integración bilateral, el vicegobernador hizo hincapié en las oportunidades concretas de complementariedad entre Catamarca y la Región de Atacama en materia de encadenamiento productivo, logística y servicios especializados para la industria minera.

Asimismo, la presencia del sector empresarial representado por la Federación Económica de Catamarca reafirmó la voluntad de avanzar en una agenda de trabajo conjunto entre gremios patronales, cámaras mineras y autoridades gubernamentales de ambos territorios para proyectar acuerdos comerciales y logísticos de largo plazo.

Integración, matriz energética y visión público-privada

Durante su disertación, el vicegobernador catamarqueño valoró el crecimiento de la región transandina y fundamentó la importancia estratégica de encarar proyectos de desarrollo conjuntos más allá de los recambios políticos: «Tanto la energía fotovoltaica como la minería, el turismo y la costa nos motivan a nosotros como provincia vecina a poder intercambiar, crecer juntos y copiar lo bueno que han hecho. Tenemos muchas cosas en común, no solo en logística y transporte, sino también en energía geotérmica en plena cordillera, con más de 250 volcanes que son calderas activas y donde la matriz energética regional bien puede ser la geotermia».

En ese sentido, Dusso remarcó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y las cámaras empresariales como CORPROA para lograr objetivos de conectividad considero históricos: «Hemos visto que podemos lograr acciones concretas actuando conjuntamente, tanto los privados como los públicos. Esta conjunción nos va a permitir no solo valorar lo que hemos logrado, sino tener toda la energía para materializar en el futuro los objetivos de logística y transporte, minería, agroindustria y turismo que nuestras regiones necesitan».

Compromiso empresarial e inversiones para el Paso de San Francisco

El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, ratificó la prioridad estratégica que le otorga su gestión a la conectividad transandina, anunciando avances en la infraestructura del complejo fronterizo. Vargas confirmó en este sentido que, en articulación con el municipio de Copiapó y el Consejo Regional, se están priorizando las inversiones para la conservación y mejora sustantiva del complejo de Salar de Maricunga, garantizando instalaciones operativas adecuadas para acompañar el incremento del flujo comercial y logístico entre Catamarca y Atacama.

Desde el sector privado chileno, el presidente de CORPROA, Juan José Ronsecco, destacó el nivel de avance y la fraternidad histórica entre ambas regiones, afirmando que los negocios superan las fronteras y que hoy existe una oportunidad única de integración. Asimismo, reconoció el esfuerzo argentino en materia vial e impulsó la creación de una aduana integrada: «Si miras para el lado argentino, está pavimentado el 100% y a nosotros nos falta. Atacama es la puerta a Asia y al Pacífico de las provincias argentinas; una aduana integrada nos permitirá bajar costos y darle agilidad al transporte, especialmente ante el boom minero de Argentina que llegó para quedarse».