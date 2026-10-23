El encuentro tuvo como eje la continuidad del servicio de la línea 104 y el resguardo de los puestos de trabajo ante la no renovación del permiso de explotación a la empresa.

Representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Catamarca-La Rioja, mantuvieron este viernes una reunión con el ministro y el secretario de Transporte de la provincia para abordar la situación de la empresa El Nene S.R.L., luego de que se conociera la decisión de no renovar el permiso para la explotación de la línea 104.

Durante el encuentro, las partes comenzaron a trabajar de manera conjunta para analizar el escenario planteado y avanzar en alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio de transporte público.

Uno de los principales puntos abordados fue la situación laboral de los trabajadores de la empresa, ante la incertidumbre generada por la medida. En ese sentido, desde UTA remarcaron la importancia de resguardar las fuentes de trabajo y evitar que los empleados se vean perjudicados por los cambios en la prestación del servicio.

La reunión se enmarca en las gestiones iniciadas tras conocerse la situación de El Nene S.R.L. y busca avanzar en soluciones que contemplen tanto la prestación del servicio para los usuarios como la estabilidad laboral de los trabajadores.