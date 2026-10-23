En el marco del programa de regularización dominial que lleva adelante la Municipalidad de la Capital, encabezada por el intendente Gustavo Saadi, se concretó una nueva jornada de adjudicación de títulos de propiedad definitivos en el barrio Altos de Choya. El acto, desarrollado en las instalaciones del Centro de Participación Vecinal (SePaVe) del sector, benefició en esta oportunidad a 17 familias, permitiéndoles consolidar de manera legal y definitiva la titularidad sobre los terrenos municipales que habitan desde hace décadas.

Al respecto, el fiscal municipal, Juan Carlos Véliz, explicó el alcance del operativo y el avance del circuito administrativo: “Hoy cumplimos con una segunda tanda de 17 escrituras en Altos de Choya, que se acopla a las 15 que otorgamos semanas atrás en este mismo punto y a las 15 entregadas recientemente a las familias del barrio Papa Francisco. Es una satisfacción inmensa ver cómo los vecinos reciben la documentación que los convierte formalmente en dueños legítimos de sus hogares”.

En ese sentido, el funcionario judicial remarcó que las adjudicaciones se ejecutan con estricta regularidad a medida que los colegios de escribanos concluyen las tramitaciones pertinentes: “Vamos completando los actos a medida que nos van llegando los títulos debidamente protocolizados desde las escribanías intervinientes. La decisión de la gestión comunal es sostener este cronograma de manera semanal, recorriendo los diferentes sectores de la ciudad para garantizar que cada trámite culmine con éxito y sin costo alguno para las familias”.

Por último, Véliz anticipó que el esquema territorial continuará desplegándose en los próximos días: “La semana que viene tenemos planificado avanzar con una nueva entrega de escrituras en los barrios Portal del Norte II y III”. De esta manera, la comuna capitalina continúa consolidando una política pública sostenida de ordenamiento habitacional y justicia social, orientada a alcanzar a más de doscientas familias catamarqueñas con la tranquilidad de contar con seguridad jurídica sobre su patrimonio.

El jefe comunal, en la oportunidad estuvo acompañado por el Secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales y el fiscal Municipal Juan Carlos Véliz, entre otras autoridades municipales que lo acompañaron en esta nueva entrega que consolida el esfuerzo del municipio en pos del bienestar de los vecinos capitalinos.