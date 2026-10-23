El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y resolvió que los hechos investigados no encuadran en las figuras penales analizadas. La causa se había iniciado tras la difusión de la criptomoneda por parte del Presidente en sus redes sociales.

La Justicia federal dictó este viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, en la causa que investigaba una presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, difundida por el mandatario en febrero de 2025 a través de su cuenta oficial en X.

La resolución fue firmada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano de sobreseer a los once imputados en el expediente. En su fallo, el magistrado consideró que los hechos denunciados no encuadraban en las figuras penales analizadas.

La investigación buscaba determinar si existieron posibles delitos relacionados con la promoción del criptoactivo, cuyo valor se desplomó pocas horas después de la publicación presidencial, generando pérdidas para numerosos inversores y una serie de denuncias judiciales.

Quiénes fueron sobreseídos en la causa $LIBRA

Además de Javier Milei y Karina Milei, la resolución alcanzó a otros nueve involucrados en el expediente. Entre ellos se encuentran los empresarios vinculados al sector de las criptomonedas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Daniel Morales; y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis.

También fueron sobreseídos Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh; Camilo Rodríguez Blanco; Orlando Mellino; y María Alicia Rafaele y María Pia Novelli, familiares de Mauricio Novelli.

Según los fundamentos de la resolución, las medidas de prueba incorporadas durante la investigación no permitieron encuadrar los hechos denunciados en una figura penal. El fallo también señaló que el proceso no afecta el buen nombre y honor de las personas involucradas.

Qué investigaba la Justicia

El expediente, identificado como CFP 772/2025 y caratulado “Milei, Javier Gerardo y otros s/ cohecho y otro”, tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, quienes solicitaron investigar si Karina Milei, en su carácter de secretaria general de la Presidencia, pudo haber incurrido en delitos vinculados con el cohecho y otras conductas previstas en el Código Penal.

Entre las medidas de prueba analizadas, el juez hizo referencia a las pericias ordenadas por la fiscalía, que no habrían detectado movimientos en las cajas de seguridad bancarias de Mauricio Novelli que permitieran establecer una relación con los hechos denunciados. La resolución también mencionó que no se encontraron elementos que vincularan esas cuestiones con otra denuncia incorporada a la investigación.

Con el sobreseimiento de los once imputados, el magistrado consideró que los hechos investigados no constituían delito, de acuerdo con las pruebas reunidas en el expediente.