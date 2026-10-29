La reaparición de episodios de violencia en las aulas reabrió la polémica por la falta de herramientas normativas para contener el acoso escolar. Un relevamiento de los registros parlamentarios de la Cámara de Diputados reveló la existencia de 11 proyectos contra el bullying en Catamarca que permanecen trabados en comisiones, sin lograr la sanción definitiva que convierta en ley protocolos de prevención y contención social.

Las iniciativas acumuladas entre 2024 y octubre de 2026 abordan diversos ejes estratégicos que incluyen la implementación obligatoria del método de prevención KiVa, la creación de líneas telefónicas gratuitas de denuncia y la conformación de sistemas de apoyo a docentes víctimas de agresiones. Pese a la urgencia social ante casos de resonancia pública como el registrado en el Colegio Pía Didoménico, los proyectos contra el bullying en Catamarca continúan sin avance legislativo.

Entre los expedientes cajoneados figuran propuestas impulsadas por distintos bloques para modificar el Código de Faltas provincial y establecer sanciones a los adultos responsables de menores que ejerzan acoso. Las iniciativas contemplan trabajos comunitarios, capacitaciones obligatorias en convivencia e instrucciones especiales para padres que omitan su deber de cuidado, buscando acelerar los proyectos contra el bullying en Catamarca.

Asimismo, la agenda parlamentaria incluye planteos para frenar el hostigamiento digital mediante programas integrales contra la violencia en redes sociales. Sin embargo, la superposición de textos con alcances parecidos y la falta de despacho en las comisiones técnicas impiden la consolidación de un marco legal unificado.

Inacción parlamentaria y críticas al tratamiento de las leyes en Catamarca

Las principales observaciones de especialistas en educación y comunidades escolares se dirigen hacia la inactividad de las comisiones de la Cámara de Diputados. Cuestionan que el oficialismo alineado con la gestión del gobernador Raúl Jalil no otorgue prioridad al tratamiento de normas que brinden respaldo institucional a los gabinetes psicopedagógicos de Catamarca.

De igual manera, representantes docentes reprocharon que los legisladores acumulen expedientes sobre violencia digital sin articular una ley integral que resguarde a los trabajadores del sistema educativo. Criticaron que las autoridades provinciales reaccionen únicamente ante la repercusión mediática de los casos sin aprobar herramientas permanentes de contención en Catamarca.

La parálisis de las iniciativas legislativas mantiene el reclamo de padres y educadores en toda la provincia. Ante el aumento del acoso en las aulas, la sociedad exige el tratamiento prioritario de las leyes pendientes en Catamarca.

Fuente: El Aconquija