La controversia por la composición de los planteles de trabajadores en los yacimientos de la Puna reabrió un duro frente de conflicto sindical. Diversas centrales obreras y sindicatos del sector de la construcción profundizaron sus protestas al ratificar que las gremios reclaman mayor contratación de mano de obra local en la minería catamarqueña, denunciando que las operadoras priorizan la incorporación de personal de otras jurisdicciones.

Las organizaciones gremiales argumentaron que las empresas mineras continúan salteando las disposiciones legales que exigen dar prioridad a los residentes de la provincia para cubrir puestos técnicos y operativos. Según señalaron los voceros sindicales, la llegada constante de trabajadores foráneos contratados por firmas tercerizadas desmiente el discurso de dinamización del empleo provincial y justifica por qué los gremios reclaman mayor contratación de mano de obra local en la minería catamarqueña.

A este reclamo por la absorción de desocupados se suma la preocupación por las diferencias salariales y las condiciones de habitabilidad en los campamentos cordilleranos. Las representaciones de los trabajadores advirtieron que la falta de capacitación previa no puede seguir utilizándose como excusa por parte de las transnacionales, mientras los gremios reclaman mayor contratación de mano de obra local en la minería catamarqueña.

Frente a esta situación, las entidades sindicales solicitaron la apertura de una mesa de diálogo permanente con las autoridades provinciales. Exigieron inspecciones laborales periódicas en los proyectos para verificar las nóminas de personal y aplicar sanciones a las empresas infractoras.

Cuestionamientos al Gobierno y falta de controles laborales en Catamarca

Las principales observaciones de los referentes gremiales se dirigen hacia la inacción de la Secretaría de Trabajo provincial. Cuestionan que la gestión que encabeza el gobernador Raúl Jalil convalide la llegada de mano de obra externa mientras persisten elevados índices de desempleo en los departamentos del oeste de Catamarca.

De igual manera, representantes de las comunidades del interior reprocharon que los beneficios fiscales concedidos a las multinacionales no se traduzcan en oportunidades laborales reales para las familias locales. Criticaron que el Ministerio de Minería reduzca las exigencias de fiscalización sobre las contratistas privadas que operan en Catamarca.

El reclamo por el cumplimiento estricto de las leyes de empleo provincial mantendrá en alerta a los gremios locales. Ante la falta de respuestas oficiales, los trabajadores no descartan medidas de fuerza en las rutas de acceso a los yacimientos de Catamarca.

Fuente: El Aconquija