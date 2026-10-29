El intendente la Capital, Gustavo Saadi, encabezó una intensa jornada en las instalaciones del Club Salta Central, donde participó del acto de entrega de anteojos recetados a vecinos beneficiarios del programa socio-sanitario “Ver para Crecer” e inauguró el nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) de la institución deportiva, un moderno espacio de integración barrial que fue bautizado con el nombre de Daniel García, en homenaje al recordado dirigente social y exconcejal del sector.

Durante un emotivo acto, el jefe comunal felicitó a la comisión directiva del club por la concreción de las obras edilicias y remarcó el legado del homenajeado: “Quiero agradecer al Club Salta Central y felicitar a sus autoridades por poner este maravilloso espacio a disposición de todo el barrio para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales. Asimismo, es un orgullo acompañar este justo reconocimiento a Daniel García, quien más allá de su pertenencia política fue una persona intachable, sumamente solidaria y siempre dispuesta a tender una mano a los vecinos que más lo necesitaban”.

En relación con el operativo de salud visual, mediante el cual más de 100 personas del circuito 6 accedieron a exámenes de agudeza visual y retiraron sus lentes graduados de manera gratuita, Saadi subrayó: “No hay situación más limitante que tener dificultades para ver con claridad; esto afecta tanto a los adultos mayores en su vida cotidiana como a los niños, que a partir de hoy podrán leer, estudiar y desenvolverse mucho mejor en la escuela. Sabemos que los anteojos representan un costo económico muy elevado en las ópticas comerciales, por lo que este programa municipal garantiza la consulta médica, el diagnóstico y la entrega inmediata del elemento ortésico sin costo alguno para el vecino”.

Por su parte, el concejal del sector, Alejandro Carrizo, celebró la articulación institucional al afirmar que “los clubes son la segunda casa de los niños, jóvenes y adultos, y es fundamental que abran sus puertas para acercar soluciones de salud directa a la gente”.

A su turno, la secretaria de Salud de la Capital, Dra. Ana Fernanda Lagoria, detalló que el dispositivo intensificará su despliegue territorial: “Readecuamos el esquema operativo del programa para consolidar una intervención integral por circuito antes de fin de año, coordinando la convocatoria barrial con los ediles de cada zona. Cada examen clínico demanda entre cinco y veinte minutos para asegurar un diagnóstico riguroso; la gran mayoría de los anteojos se confeccionan en el acto a través del taller móvil comunal, mientras que aquellas prescripciones de alta complejidad óptica se elaboran en laboratorio y se entregan dentro de las 48 horas siguientes”, garantizando así una respuesta médica de excelencia para todos los barrios de la Capital.