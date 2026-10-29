El diputado nacional Adrián Brizuela realizó un balance de la visita del presidente Javier Milei a Catamarca y destacó tanto el impacto político de su llegada como el encuentro que mantuvo con referentes locales de La Libertad Avanza (LLA). En una entrevista con Catamarca es Noticia, consideró que la actividad superó las expectativas y sostuvo que representó un acontecimiento significativo para el espacio libertario en la provincia.

“Para Catamarca creo que fue el evento político del año”, afirmó Brizuela, quien también resaltó la convocatoria y el entusiasmo de los militantes que se acercaron para acompañar al mandatario.

Según explicó, la visita tuvo dos dimensiones. Por un lado, la repercusión pública de la llegada del Presidente y la presencia de las ideas y políticas del Gobierno nacional en la agenda mediática. En ese sentido, mencionó las referencias al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Por otro, destacó la importancia interna del encuentro para la dirigencia local, que venía gestionando la posibilidad de recibir a Milei desde hacía tiempo.

Brizuela señaló que la actividad coincidió con el Día de la Minería y que la reunión permitió a los dirigentes catamarqueños transmitirle al Presidente sus impresiones sobre la situación provincial y sus perspectivas políticas.

La reunión con Milei y la organización del encuentro

El legislador explicó que, debido a su función nacional, tiene contacto con el Presidente en distintas oportunidades, pero remarcó que para muchos referentes locales la visita representó la primera posibilidad de dialogar directamente con él.

En ese marco, aseguró que el encuentro fue ameno y que pudieron conversar sobre la realidad de Catamarca y los objetivos del espacio libertario, entre ellos, la intención de trabajar para la reelección de Milei.

Brizuela también se refirió a la polémica que surgió por la fotografía del mandatario junto a un grupo reducido de dirigentes, mientras otros referentes de La Libertad Avanza y sectores aliados no participaron de esa instancia.

Al respecto, explicó que la organización contemplaba restricciones de seguridad y de espacio dentro del hotel donde se alojaba el Presidente. Según detalló, inicialmente se había considerado realizar la actividad en otro lugar, pero finalmente se optó por el hotel debido a las condiciones de seguridad.

La propuesta, indicó, consistía en realizar una instancia previa en las escalinatas, con representantes de distintos sectores del espacio político, y luego una reunión más reducida con Milei. La selección buscaba incluir referentes de la estructura partidaria, la juventud, la representación legislativa nacional y los organismos del Estado.

Sin embargo, la llegada del mandatario estuvo marcada por una importante concentración de personas y un ingreso tumultuoso al establecimiento, lo que impidió concretar la dinámica prevista.

“Todo el mundo estaba al tanto”, sostuvo Brizuela, quien aseguró que la intención nunca fue excluir a determinados sectores. En ese sentido, afirmó que mantiene diálogo con dirigentes como el diputado nacional Francisco Monti, Tiago Puente y otros integrantes del interbloque y de los espacios que conformaron alianzas electorales.

Además, señaló que La Libertad Avanza tiene una estructura política más amplia que la de los dirigentes que participaron de la fotografía y que su tarea es servir de puente entre los distintos sectores.

Brizuela negó que Milei haya sufrido una agresión

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la controversia generada por declaraciones de Brizuela sobre el tumulto ocurrido durante el ingreso presidencial al hotel, que fueron interpretadas como una referencia a una posible agresión contra Milei.

El diputado rechazó esa interpretación y aseguró que el Presidente no sufrió ataques físicos ni verbales.

Explicó que sus palabras surgieron de una conversación informal con personas que habían permanecido en el lugar después del encuentro y que manifestaban haber sufrido empujones y atropellos en medio de la multitud.

“Al presidente también le pegaron”, recordó haber dicho, aunque aclaró que se refería a los apretujones que sufrió el mandatario durante su ingreso y no a una agresión deliberada.

Brizuela consideró que sus expresiones fueron sacadas de contexto y cuestionó la difusión de versiones que presentaban el episodio como un posible atentado. “No hubo ninguna agresión al Presidente, ni física ni verbal de ningún tipo”, enfatizó.

También reconoció que utilizó una expresión poco precisa en medio del cansancio y de una situación en la que varias personas seguían esperando la posibilidad de saludar al mandatario. Según relató, incluso intentaba gestionar que una mujer mayor pudiera encontrarse con Milei.

La agenda legislativa antes que las candidaturas de 2027

Consultado sobre las diferencias internas y las posibles alianzas de cara a las elecciones de 2027, Brizuela sostuvo que todavía no es momento de discutir candidaturas ni de profundizar disputas entre sectores políticos.

El diputado señaló que el Gobierno nacional no cuenta con mayorías propias en ambas cámaras del Congreso, por lo que necesita construir acuerdos con otros espacios para avanzar con sus iniciativas. Entre ellos, mencionó al PRO, sectores del radicalismo, partidos provinciales y gobernadores dialoguistas.

En ese contexto, consideró que las discusiones electorales anticipadas pueden generar tensiones que dificulten el trabajo parlamentario.

“Este no es el momento de hablar de candidaturas, de alianzas, de pelearse con nadie”, afirmó.

Entre las prioridades legislativas, mencionó el tratamiento del Presupuesto, la reforma política —que incluye la discusión sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)— y otras iniciativas vinculadas con el funcionamiento institucional y la política nacional.

También hizo referencia a un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y a la iniciativa conocida como proyecto Malvinas, vinculada con la soberanía.

Brizuela sostuvo que es necesario definir las reglas electorales antes del comienzo del año de elecciones, para que los espacios políticos puedan organizar sus estrategias con mayor claridad. En el caso de Catamarca, señaló que, una vez definidas esas condiciones, habrá tiempo para comenzar a planificar el escenario electoral.

De esta manera, el legislador cerró su balance con un llamado a priorizar el diálogo parlamentario y el trabajo político antes de abrir formalmente la discusión por las candidaturas y las alianzas para 2027.