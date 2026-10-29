El gobernador participó de las Rondas RIGI y planteó una agenda federal para vincular las inversiones mineras con la industria nacional y el desarrollo de las comunidades.

El gobernador Raúl Jalil participó en Rosario de las Rondas RIGI, un encuentro orientado a fortalecer los vínculos entre inversores y proveedores nacionales. Durante el panel “La minería como vector de desarrollo regional”, planteó la importancia de transformar las inversiones del sector en empleo, infraestructura y oportunidades para las empresas catamarqueñas.

La actividad se desarrolló en la Estación Fluvial y reunió a autoridades nacionales, gobernadores, compañías mineras, cámaras empresariales y representantes de la industria. Jalil compartió el panel con sus pares de Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe, junto al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

“Para Catamarca, el desarrollo minero tiene que medirse en oportunidades concretas: más empleo, más empresas locales trabajando y más infraestructura que mejore la vida de las comunidades. La inversión es el punto de partida; nuestro objetivo es que sus beneficios lleguen al territorio”, expresó Jalil.

Con respecto al RIGI, el gobernador Raúl Jalil subrayó que “es útil para todas las provincias porque genera inversiones y divisas en forma federal y descomprime a las provincias que tienen retenciones en su producción”.

En ese marco, el mandatario destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre las provincias, el Gobierno nacional y el sector privado para ampliar la participación de proveedores argentinos en los proyectos a través del RIGI. “La minería puede conectar el potencial de nuestras provincias con la capacidad industrial de todo el país. Necesitamos que las empresas catamarqueñas crezcan y que puedan asociarse con proveedores de otras regiones para incorporar tecnología, ganar escala y competir. Esa integración es una forma concreta de construir federalismo”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el desarrollo de proveedores requiere capacitación, acceso al financiamiento y previsibilidad sobre la demanda de bienes y servicios de las operadoras. “No alcanza con pedirles a nuestras pymes que sean competitivas. Tenemos que acompañarlas para que puedan certificarse, financiar equipamiento y preparar a sus trabajadores. Y necesitamos que las compañías compartan sus necesidades con anticipación, para que más empresas locales puedan participar”, afirmó.

Jalil también remarcó que el crecimiento del sector debe sostenerse en el cuidado ambiental, el control público y el diálogo con las comunidades. “La previsibilidad para invertir debe ir acompañada de reglas claras, controles y responsabilidad ambiental. El desarrollo tiene que generar confianza y resultados que la sociedad pueda ver”, señaló.

Finalmente, agradeció al gobernador santafesino por la convocatoria: “Gracias a Maximiliano Pullaro por recibirnos y abrir este espacio para conectar a nuestras provincias con la industria nacional. Compartimos el compromiso de transformar las inversiones en trabajo y desarrollo”.

La jornada incluyó rondas de negocios, espacios de vinculación con grandes operadoras y presentaciones sobre financiamiento, competitividad y oportunidades para la cadena de valor minera.

La programación general contempló la participación del gobernador anfitrión, Maximiliano Pullaro; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Minería, Luis Lucero; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

También fueron incluidos en la agenda los gobernadores Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego, Claudio Vidal, Martín Llaryora, Juan Pablo Valdés, Rogelio Frigerio, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck y Osvaldo Jaldo. El encuentro contó, además, con una programación de exposiciones de representantes de la UIA, ADIMRA, CAEM, CAPMIN, las mesas del Litio y del Cobre, PromArgentina, ProPymes y compañías como Rio Tinto, Glencore, Barrick, Newmont, Eramet y el Proyecto Vicuña, junto con entidades financieras y organismos de asistencia técnica.