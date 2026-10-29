La Cámara alta, trató iniciativas vinculadas a la historia provincial, la regularización dominial, la salud mental, obras de infraestructura y declaraciones de interés parlamentario.

La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su 24° sesión ordinaria, presidida por el senador Ramón Figueroa Castellanos, durante la cual se dio tratamiento a diversas iniciativas legislativas y se avanzó en proyectos de relevancia histórica, social e institucional para la provincia.

Día de la Batalla del Tala

En la oportunidad, se otorgó sanción definitiva y se convirtió en Ley N° 5974 el proyecto que instituye el día 27 de octubre de cada año como el Día de la Batalla del Tala, en conmemoración del histórico enfrentamiento ocurrido en 1826, en el marco de las guerras civiles argentinas, que tuvo como escenario el territorio catamarqueño.

La iniciativa, de autoría de la diputada Natalia Ponferrada, tiene como objetivo institucionalizar y revalorizar la Batalla de El Tala, librada el 27 de octubre de 1826 en suelo catamarqueño, entre las fuerzas federales comandadas por Juan Facundo Quiroga y las fuerzas unitarias conducidas por Gregorio Aráoz de Lamadrid. De esta manera, se reconoce un acontecimiento de alta significación histórica para Catamarca, el Noroeste argentino y el proceso de conformación política de la Argentina.

“La importancia de conmemorar esta fecha en el ámbito provincial e institucional en especial en el sistema educativo catamarqueño radica en la necesidad de recuperar la memoria histórica regional. El estudio de este acontecimiento permite a los estudiantes comprender el proceso de construcción de la identidad federal de la provincia, así como los valores de coraje, el respeto al adversario y el contexto institucional de una época marcada por la fragmentación política” explica la iniciativa en parte de los fundamentos.

Expropiación de inmuebles en Ambato

Durante la sesión, el Pleno también acompañó el proyecto de Ley promovido por la senadora Romina Williams, que propone declarar de Utilidad Pública y Sujeto a Expropiación cinco fracciones de inmuebles ubicadas en Las Juntas y Las Piedras Blancas, departamento Ambato.

La iniciativa tiene como propósito “concretar la regularización dominial y la consolidación patrimonial a favor del dominio público”.

“La iniciativa responde a una necesidad histórica y urgente de saneamiento inmobiliario sobre predios en los cuales el municipio ya ha ejecutado obras de infraestructura, servicios esenciales, equipamiento urbano, espacios de culto, salud, seguridad y recreación” expresó la senadora tras agregar que “la falta de titulaciones perfeccionadas a nombre del dominio público genera precariedad jurídica sobre inversiones estatales preexistentes, limita la posibilidad de gestionar financiación para nuevas obras de ampliación y dificulta el adecuado ordenamiento territorial”.

Media sanción al proyecto de Salud Mental

Entre las normativas tratadas, el Senado dio media sanción con modificaciones y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley presentado por la diputada con mandato cumplido Claudia Palladino, que busca garantizar el Derecho a la Protección Integral de la Salud Mental.

La propuesta establece un abordaje interdisciplinario, intersectorial, interseccional, comunitario, inclusivo, situado y adaptado a las particularidades de cada contexto, con la persona humana como eje central y el respeto irrestricto de su dignidad y de su derecho a una vida plena.

Conforme al articulado, se entiende por salud mental al proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social continúa, vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.

A los fines de la ley, la definición comprende las adicciones como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, sean estas legales o ilegales, juegos, pantallas y otros, gozan de todos los derechos y garantías reconocidos en la normativa en su relación con los servicios de salud.

Asimismo, se establece que la mera existencia de un diagnóstico en el ámbito de la salud mental no autoriza, en ningún caso, a presumir riesgo de daño o incapacidad.

Según la normativa, el sistema de salud mental de la Provincia de Catamarca deberá regirse por los siguientes principios: Reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental, en todas las etapas de su vida; Abordaje con perspectiva de género, conforme a la normativa vigente; Participación activa de las personas usuarias y de sus familias en la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de salud mental; y No discriminación y plena inclusión social de las personas con padecimiento mental; entre otros.

Pedidos al Poder Ejecutivo

La Cámara alta aprobó, asimismo, dos proyectos de resolución presentados por las senadoras Carolina Casas y Débora Romero, mediante los cuales se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que avance con acciones destinadas a atender distintas necesidades de las comunidades.

Uno de los pedidos requiere que se arbitren los mecanismos necesarios para realizar un relevamiento integral y elaborar un plan de puesta en valor, accesibilidad y desarrollo turístico sustentable de las Termas de Suriyaco y su entorno, en el Salar de Pipanaco, departamento Pomán.

“La puesta en valor de Suriyaco podría constituir, además, una oportunidad para diversificar la oferta turística de Pomán, articulando el turismo termal, de naturaleza, rural, científico, de aventura y contemplativo, siempre dentro de parámetros de conservación y sostenibilidad” se apuntó en el caso de la primera iniciativa.

El segundo proyecto solicita la construcción de un puente sobre el río Icaño, apto para la circulación peatonal y vehicular, que vincule el barrio Villa Vieja con el centro de la localidad de Icaño, departamento La Paz.

La obra, según se fundamentó, “permitirá contar con un paso seguro y permanente durante todo el año, aun en época de lluvias, y evitará el gasto reiterado de recursos públicos en reparaciones transitorias que se pierden con cada crecida.

También constituirá otra forma de conexión con la Ruta Provincial N.º 2. No se trata de una continuación directa de la ruta, sino de una vía adicional de alcance y de llegada a ella, lo que amplía los beneficios del puente para la circulación de toda la zona”.

Declaraciones de Interés

El Pleno dio luz verde a diversos proyectos de interés parlamentario promovidos por las y los senadores Ramón Figueroa Castellanos, Pamela López, Débora Romero, Carolina Casas y María Elena Lagoria. Las declaraciones corresponden con: