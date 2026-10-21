El intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, confirmó la clausura preventiva y temporal del complejo termal tras la trágica muerte de un menor de diez años por meningoencefalitis amebiana primaria. La decisión municipal busca resguardar a la población, coordinar acciones epidemiológicas con el Ministerio de Salud provincial y evaluar las condiciones de seguridad en las termas en Catamarca.

Durante una entrevista con medios locales, el jefe comunal manifestó el impacto social generado por la pérdida del niño e informó que el municipio se puso a entera disposición de la familia afectada. Explicó que la suspensión de las actividades operativas se mantendrá de forma transitoria hasta finalizar las pericias técnicas que determinen las garantías sanitarias requeridas en el predio turístico de Catamarca.

El mandatario reconoció que el cierre del establecimiento provocará un perjuicio económico temporal sobre los sectores hotelero y gastronómico de la jurisdicción. Sin embargo, llevó tranquilidad a los prestadores de servicios al ratificar que las actividades comerciales y la atención a los visitantes se normalizarán una vez que los organismos oficiales de salud concluyan las evaluaciones preventivas.

Pese a la coyuntura sanitaria, el Ejecutivo local ratificó la licitación de obras de infraestructura para la renovación integral de las instalaciones térmicas, financiadas a través de regalías mineras. El proyecto contempla mejoras en las redes de energía, provisión de agua, servicios cloacales y accesibilidad, además de potenciar la conexión vial hacia Antofagasta de la Sierra y el desarrollo de la Zona Franca en el departamento.

Cierre de instalaciones y reclamos en las termas en Catamarca

Las principales observaciones de la oposición y de sectores comunitarios se orientaron hacia los controles estatales en los natatorios públicos de la provincia. Cuestionan que las carteras de Salud y Turismo no hayan garantizado protocolos sanitarios continuos ni fiscalizaciones hídricas previas para evitar situaciones de riesgo en los principales atractivos termales.

De igual manera, representantes del sector privado mostraron preocupación por la falta de un plan de contingencia oficial que amortigüe las pérdidas económicas provocadas por la clausura del predio. Reprocharon que las autoridades comunales promocionen megaproyectos viales e industriales mientras la infraestructura básica de sanidad en el complejo turístico presenta falencias urgentes.

La reapertura del predio municipal quedó condicionada a la emisión de las certificaciones epidemiológicas definitivas. Frente a la conmoción de los vecinos y el impacto en el turismo, la ciudadanía exige máxima rigurosidad en las inspecciones de las termas en Catamarca.

Fuente: El Aconquija