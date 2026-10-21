La acelerada expansión de los proyectos extractivos en el oeste provincial reabrió el debate sobre la sustentabilidad de los ecosistemas en la Puna. Geólogos, comunidades locales y sectores académicos advierten que la minería de litio en Catamarca genera una alteración severa en las cuencas hídricas subterráneas y en la humedad de los suelos, un aspecto clave para la preservación de las vegas de altura y los salares.

El núcleo de la preocupación técnica radica en el método de extracción por evaporación de salmuera. Para obtener el mineral, las plantas procesadoras bombeam millones de litros de agua salina profunda al día, lo que altera el balance hidrológico natural y provoca la infiltración de agua dulce hacia las napas saladas. Esta dinámica provoca la desecación de los pastizales de altura en Catamarca, afectando directamente la capa fértil de la que depende la fauna nativa y la ganadería menor de subsistencia.

A este fenómeno se suma la compactación y alteración física de la superficie terrestre. La apertura de huellas mineras, la construcción de gigantescas piletas de sedimentación y el tránsito pesado rompen la frágil costra salina y la cobertura vegetal. Especialistas en suelos remarcan que, sin esa capa protectora natural, la erosión eólica se multiplica, acelerando los procesos de desertificación en los departamentos de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.

Frente a estas advertencias, las empresas operadoras sostienen que aplican estándares internacionales de gestión ambiental y que monitorean constantemente los niveles de las cuencas. Sin embargo, asambleas ambientales y referentes del sector productivo local cuestionan que la fiscalización dependa mayoritariamente de los auto-informes presentados por las firmas privadas ante el Ministerio de Minería provincial.

Alerta ambiental y reclamos por la minería de litio en Catamarca

Las principales observaciones se concentran en la falta de estaciones de monitoreo hídrico e edáfico con participación ciudadana e independiente. Cuestionan que el Poder Ejecutivo vuelque esfuerzos en la captación de inversiones extranjeras y la proyección de infraestructura industrial mientras se posterga un estudio hidrogeológico integral de todas las cuencas en desarrollo.

De igual manera, comunidades originarias de la región denunciaron que la disminución del agua en los arroyos de vega pone en riesgo su permanencia en el territorio. Reprocharon que el Estado provincial avance en la aprobación de nuevos expedientes sin evaluar la capacidad de carga hídrica máxima que puede soportar el suelo puneño antes de sufrir daños irreversibles.

El avance de las explotaciones pone a la gestión pública ante la obligación de equilibrar la generación de divisas con la preservación del patrimonio natural. Frente al riesgo latente de un pasivo ambiental permanente, la sociedad exige controles rigurosos e independientes sobre la minería de litio en Catamarca.

Fuente: El Aconquija