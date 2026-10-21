Un grave incidente provocado por el tránsito de vehículos de gran porte generó fuertes trastornos en el barrio 40 Viviendas Norte de la Capital. Un camión de la empresa privada Kios enganchó el tendido aéreo de cables y derribó de cuajo dos postes, destruyendo el pilar de luz de un domicilio y dejando a la fiamilia damnificada completamente aislada de los servicios básicos en Catamarca.

El accidente ocurrió a las 9:30 de la mañana en la casa N° 87, propiedad de la vecina Beatriz Muro, cuando el rodado arrastró el cableado público. Tras el impacto, una de las estructuras cayó sobre la vereda cerca de una plazoleta, mientras que la columna principal quedó suspendida en el aire sostenida por la rama de un árbol, provocando la interrupción del suministro eléctrico y la red de internet en Catamarca.

A la rotura del pilar habitacional se suma la demora en las tareas de reparación técnica por trabas de coordinación entre las empresas prestadoras. Desde la distribuidora estatal EC SAPEM informaron que no pueden ingresar a restablecer la energía hasta que la firma de telecomunicaciones Personal Flow reemplace el poste siniestrado que continúa apoyado sobre la vivienda.

Vecinos del sector advirtieron que la escasa profundidad con la que se asentaron las columnas facilitó su colapso inmediato ante el choque del vehículo. Pese a que la Policía de la Provincia tomó los datos del chofer media hora después del hecho, la fiamilia afectada continúa sin energía tras más de cuatro horas de espera por las cuadrillas.

Falta de controles y reclamos por la falta de servicios básicos en Catamarca

Las principales observaciones de la comunidad barrial se dirigieron hacia los organismos de fiscalización municipal y vial por la falta de controles a los camiones de gran porte en áreas residenciales. Cuestionan que los transportes de carga circulen por calles internas sin verificar la altura permitida ni respetar las normativas de tránsito urbano.

De igual manera, los residentes del barrio 40 Viviendas Norte criticaron la escasa profundidad en la instalación de la infraestructura pública por parte de las empresas de telecomunicaciones. Reprocharon la falta de auditorías sobre el tendido aéreo y la lenta respuesta de los servicios de emergencia privada frente a incidentes que afectan la seguridad vecinal.

La parálisis de los arreglos mantiene indignada a la familia damnificada y en alerta al resto del vecindario. Ante el peligro que representan las estructuras suspendidas sobre la vía pública, la sociedad exige inspecciones estrictas sobre las obras de cableado para garantizar la prestación de los servicios básicos en Catamarca.

Fuente: El Aconquija