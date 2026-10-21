El sector de choferes ratificó una medida de fuerza por cuarenta y ocho horas ante el incumplimiento reiterado de la pauta salarial paritaria por parte de dos firmas concesionarias. La medida afectará de forma directa a las líneas operadas por las empresas GM y La Rubi a partir de las 0 horas del jueves, interrumpiendo el flujo habitual del transporte en Catamarca.

La medida fue confirmada por el dirigente de la comisión directiva del gremio de choferes, Roque Chanquia, quien precisó que el cese de tareas responde a la falta de pago en los reajustes de viáticos y escalas salariales homologadas para agosto y septiembre. El representante sindical sostuvo que la retención de servicios se cumplirá sin asistencia a las plantas operativas para resguardar a los trabajadores en Catamarca.

Desde el sindicato remarcaron la discriminación salarial que sufren los empleados de las transportistas señaladas respecto al resto de las prestadoras del Valle Central y del interior. Chanquia enfatizó que los acuerdos firmados cuentan con la homologación del Ministerio de Trabajo provincial y denunció que las dos concesionarias eluden los pagos aprobados sin sustento legal alguno.

En relación con el panorama económico del rubro, la dirigencia gremial calificó al período actual como el más crítico de los últimos años debido a la constante pérdida de poder adquisitivo. Además, el gremio advirtió que permanece a la espera de convocatorias oficiales para saldar deudas acumuladas desde el inicio de la temporada y discutir las nuevas pautas salariales fijadas para las provincias.

Incumplimientos de concesionarias y reclamos en el transporte en Catamarca

Las principales observaciones del gremio y de los usuarios de la Capital se enfocan en las omisiones del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría de Transporte por la falta de sanciones efectivas a las firmas deudoras. Cuestionan que el Gobierno provincial mantenga las concesiones estatales a empresas que incumplen los acuerdos paritarios homologados por las propias autoridades.

De igual manera, representantes de los pasajeros expresaron su malestar por la inminente suspensión de las líneas urbanas e interurbanas en la zona metropolitana. Reprocharon que las controversias entre las transportistas y el personal de conducción terminen perjudicando el traslado diario de miles de ciudadanos hacia sus puestos laborales y centros de salud.

La medida de fuerza mantendrá paralizadas las unidades de GM y La Rubi hasta el viernes a última hora. Ante el posible agravamiento del conflicto, los usuarios exigen la rápida intervención de la Dirección de Inspección Laboral para regularizar los sueldos atrasados y restablecer el transporte en Catamarca.

Fuente: El Aconquija