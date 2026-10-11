El papa León XIV será operado de un nódulo en un pulmón y permanecerá internado una semana

El papa León XIV será operado en los primeros días de la próxima semana para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado durante controles médicos recientes. El pontífice, de 71 años, anunció el diagnóstico este domingo al finalizar el rezo del Ángelus, mientras que el Vaticano informó que permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana después de la intervención.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado”, explicó León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

El Papa señaló que, por recomendación de los profesionales que lo atienden, decidió someterse a una cirugía para retirar la lesión. “Los médicos consideran oportuno intervenir”, sostuvo, antes de agradecer el acompañamiento de los presentes. “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo”, expresó.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó posteriormente que la operación está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo estimado de hospitalización postoperatoria será de aproximadamente siete días.

La intervención se realizará en el Hospital Gemelli de Roma. Hasta el momento, el Vaticano no brindó mayores precisiones sobre el procedimiento quirúrgico ni sobre los plazos de recuperación posteriores al alta médica.

La operación, a menos de un mes de su llegada a la Argentina

La noticia se conoció cuando falta menos de un mes para la primera gira apostólica de León XIV por Sudamérica, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Según el cronograma difundido por el Gobierno argentino y el Vaticano, el pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Lima. Por el momento, la Santa Sede no comunicó modificaciones en el itinerario a raíz de la intervención quirúrgica.

La agenda oficial contempla que el Papa aterrice a las 16.30 en Aeroparque y visite el Monumento al General San Martín. Luego será recibido en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Su primera jornada concluirá con una reunión con autoridades en el Palacio Libertad, donde pronunciará su primer discurso en el país.

El lunes 9 comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, a las 9.15, y continuará con una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, a las 11.30. Por la tarde, León XIV se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina, participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y encabezará las vísperas con los obispos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá una reunión con obispos y miembros del clero. Ese mismo día regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, prevista para las 20.15.

La última jornada, el miércoles 11, incluirá una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, a las 8, y una misa en la Basílica de Luján, a las 10. Su partida hacia Perú está programada para alrededor de las 14.