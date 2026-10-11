Una mujer de 31 años fue detenida en Catamarca en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Inteligencia e Investigaciones de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía provincial, con intervención de la Justicia Federal.

Según informó la Policía, la detención se concretó después de una serie de tareas investigativas. En el procedimiento intervino el Juzgado Federal N.º 1, a cargo del juez Miguel Ángel Contreras, que deberá impartir las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.

Tras ser detenida, la mujer fue trasladada a una dependencia policial, donde permanecía alojada a la espera de nuevas instrucciones de la Justicia Federal. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre su situación procesal ni sobre las medidas que podrían adoptarse en el marco de la causa.

Detención por drogas en Catamarca: qué se sabe de la investigación

La información oficial disponible no precisa dónde se realizó el procedimiento ni cuáles fueron los elementos que llevaron a concretar la detención. Tampoco se informó qué tipo de sustancia habría motivado la investigación o si durante el operativo se secuestraron elementos vinculados con la presunta infracción.

La falta de información sobre esos aspectos impide establecer el alcance de la causa y las circunstancias específicas que derivaron en el arresto. Por ahora, el parte policial se limita a confirmar la intervención de Drogas Peligrosas, las tareas investigativas previas y la participación del juzgado federal competente.

La Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 establece el marco legal aplicable a distintas conductas relacionadas con estupefacientes. Sin embargo, la información difundida no identifica el supuesto delito concreto que se investiga en este caso, por lo que no corresponde atribuirle a la detenida una conducta específica.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia Federal. Mientras se esperan nuevas precisiones oficiales, no se informaron imputaciones detalladas ni otros datos que permitan conocer la hipótesis judicial, las pruebas reunidas o los próximos pasos del expediente.

La detención se suma a los procedimientos vinculados con estupefacientes que se desarrollan en Catamarca, aunque por el momento no hay información suficiente para determinar si el caso está relacionado con otras investigaciones en curso.

Fuente: El Aconquija