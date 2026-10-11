Una camioneta Nissan protagonizó un vuelco mientras realizaba un recorrido de asistencia en el marco de la carrera Dos Lagos, en la zona de Sumampa, La Viña y Alijilán.

De acuerdo con la información disponible, las condiciones climáticas, las lluvias y la presencia de barro en el camino habrían provocado que el vehículo derrapara y terminara volcando.

Afortunadamente, los cinco ocupantes de la camioneta se encuentran en buen estado de salud. En el lugar se encontraba trabajando personal de Defensa Civil, como parte de las tareas de asistencia vinculadas a la competencia.

La información permite llevar tranquilidad respecto de lo sucedido y aportar precisiones sobre el episodio, ante las distintas versiones que circularon en torno al hecho.