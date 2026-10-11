Docentes pertenecientes al Sistema Educativo Municipal (SEM) recibieron sus certificaciones académicas tras culminar con éxito dos diplomaturas dictadas por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

Las propuestas se llevaron adelante a partir de los convenios de cooperación rubricados entre la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Capital y la casa de altos estudios, enmarcadas en una política pública de formación continua orientada a jerarquizar la enseñanza y acompañar de forma integral las trayectorias de los estudiantes.

En esta instancia, un total de 28 docentes de los niveles primario y secundario, provenientes de diversas áreas curriculares, completaron la Diplomatura Universitaria en Comprensión de Textos y Lectura Crítica.

El trayecto formativo se desarrolló con modalidad presencial entre agosto de 2025 y agosto de 2026 en las instalaciones de la Escuela Municipal N.º 2 “Juan Oscar Ponferrada”. De manera paralela, dos docentes y seis maestras de apoyo a la inclusión (MAI) obtuvieron sus diplomas tras aprobar la Diplomatura Universitaria en Problemáticas de los Aprendizajes en Contextos de Inclusión con Enfoque en Neurociencias, orientada a dotar al cuerpo profesional de herramientas metodológicas actualizadas para el abordaje de la diversidad en las aulas comunes.

Durante el acto de entrega de certificaciones, la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco Azurmendi, celebró la consagración académica del cuerpo docente: “Nos llena de orgullo acompañar este logro de nuestros educadores. Los felicito profundamente por el compromiso, la dedicación y la perseverancia que demostraron para continuar formándose, superarse y estar cada vez más cerca de las necesidades de cada estudiante.

Este paso confirma su vocación y su entrega con una educación pública de calidad; desde el municipio continuaremos impulsando estas oportunidades de perfeccionamiento porque la educación que queremos para el futuro se construye hoy”.

La implementación técnica y el seguimiento de las cohortes estuvieron coordinados por la Administración de Planeamiento e Innovación Educativa comunal. Ambas especializaciones se articulan de manera directa con las metas del Programa de Fortalecimiento para la Educación Inclusiva y con las líneas prioritarias en alfabetización inicial y avanzada, ratificando la alianza estratégica entre la comuna capitalina y la UNCA para consolidar un sistema escolar municipal inclusivo, equitativo y de excelencia académica.