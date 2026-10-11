La quinta jornada del Festival del Ponchito volvió a reunir este sábado a niños y jóvenes artistas de distintos puntos de Catamarca en el escenario mayor del Predio Ferial. Detrás de cada presentación estuvieron los profes que los acompañaron durante meses de preparación y que, entre los nervios previos, las actuaciones y los abrazos al finalizar, compartieron con sus alumnos la emoción de mostrar su talento frente al público.

Mientras los chicos actúan sobre el escenario Humberto Jerez, a un costado hay profes que siguen cada movimiento y cada interpretación casi como si también fueran parte del espectáculo. Algunos marcan los pasos de las coreografías con las manos, otros acompañan el ritmo de las canciones o buscan con la mirada a sus alumnos para transmitirles tranquilidad. Son los mismos que minutos antes acomodaron vestuarios, repasaron los últimos detalles y les dieron palabras de aliento, en una tarea que va mucho más allá de enseñar a bailar, cantar o tocar un instrumento.

Ver a sus alumnos desenvolverse con firmeza sobre un escenario de estas dimensiones, después de meses de ensayos y preparativos, es uno de los mayores orgullos que compartieron quienes los acompañan. Para los grupos que llegan desde localidades alejadas, esa emoción se suma al esfuerzo de organizar el viaje y trasladarse hasta el Predio Ferial, donde los chicos tienen la oportunidad de mostrar lo aprendido durante el año.

Una de esas experiencias fue la de la delegación de Belén, que reunió a 60 integrantes entre músicos y bailarines de distintas academias de la ciudad. La profe Ceci, una de las responsables de la puesta en escena, contó: “Como profe me siento muy orgullosa; aparte de ser profes, somos amigos, compañeros, muchas veces psicólogos, sus mamás y sus papás”, expresó. Y explicó que ese acompañamiento fue especialmente importante durante esta jornada: “Hoy la mayoría de los niños vinieron solos, así que estamos acá acompañando y conteniendo en todo sentido”.

Para Ceci, el trabajo no termina en enseñar los pasos de una coreografía, sino que también implica acompañar a los chicos durante todo el proceso creativo y compartir con ellos la satisfacción de ver lo que pudieron construir juntos sobre el escenario. La propuesta de Belén surgió de la unión de distintas academias de danza de la ciudad, que trabajaron en conjunto para llevar adelante una presentación con músicos y bailarines.

La programación de la mañana reunió a la Academia de Danzas Alma de Horizonte, el Ballet El Potro del Tiempo y las academias Reflejos de Tradición, Atahualpa Yupanqui y El Bagual, junto a la Academia de Danzas Maryam, la Delegación Municipal de El Alto y Aires Nuevos de Chumbicha. También participaron Las Primas, Zoé Vergara y Las Voces del Chamamé, En Clave del Colegio Privado Rodolfo Senet y Huellitas de mi Tierra, con propuestas musicales y de danza que recibieron el acompañamiento del público.

Por la tarde, el escenario recibió a los Hermanitos Rivera Villa, Jeremías Araya, Ignacio Aguirre, Almaa Rock, Leandro Moreyra y su Violín y Antonella Solohaga, La Catamarqueñita, junto a academias, escuelas y delegaciones de Mutquín, Belén, Andalgalá y Antofagasta de la Sierra. El rock también tuvo su lugar con Barrocos y 50xCiento, mientras que el folklore, el malambo y otras expresiones artísticas estuvieron presentes a través de agrupaciones como Raymi Caporal, Semillas de mi Pueblo, la Escuela de Folklore Puerto Viejo y el Ballet El Reencuentro de Fiambalá, entre otras.

Entre las actuaciones que más emocionaron al público estuvo la de los alumnos de la Escuela N° 474 de la Comunidad Indígena El Tolar, quienes rindieron un homenaje a la Pachamama mediante cantos y tributos vinculados con las tradiciones de su comunidad. También se destacó el malambo de Andalgalá, acompañado por una versión del Himno Nacional Argentino en ritmo de chacarera, una interpretación que reunió la fuerza del zapateo con uno de los símbolos patrios.

Reconocimiento y sorteos en el escenario

Durante la jornada, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, subió al escenario junto a la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, y la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín. Las funcionarias agradecieron al público y a las familias que acompañan a los pequeños artistas y participaron de los sorteos que se realizan cada día entre los niños que actúan en el Ponchito.

En esta oportunidad, Agustina, de EVEA de Capital, ganó una bicicleta, mientras que Miguel, de Santa María, se llevó un monopatín. Roldán destacó el talento de los participantes y expresó su satisfacción por la presencia de delegaciones de toda la provincia. La ministra, oriunda de Andalgalá, se mostró especialmente emocionada por la participación de más de 46 niños de su departamento y manifestó sentirse “orgullosísima” y “muy contenta con la participación de todo el interior en este escenario”.

También valoró que el Ponchito permita a los chicos mostrar lo que prepararon durante meses, con el acompañamiento de sus familias y una transmisión que acerca las actuaciones a quienes no pueden asistir al Predio Ferial.

Cierre

El Festival del Ponchito tendrá su última jornada este domingo 11 de octubre, con una programación continua de 10 a 17 en el escenario mayor del Predio Ferial Catamarca, sin el intervalo habitual entre las presentaciones de la mañana y la tarde.

Luego, el escenario recibirá a Fabiana Cantilo, quien ofrecerá un espectáculo musical como parte del cierre de la 18ª Feria Provincial del Libro y del Festival del Ponchito, con entrada libre y gratuita.