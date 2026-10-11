Un operativo de Gendarmería Nacional permitió detectar 259 cápsulas de cocaína, con un peso total de 3 kilos 320 gramos, transportadas en el interior del cuerpo de tres pasajeros que viajaban en un ómnibus de larga distancia. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 38, en Huacra, cerca del límite interprovincial con Catamarca, y terminó con la detención de los tres involucrados por orden de la Justicia Federal.

Los efectivos del Escuadrón 71 “Aguilares” inspeccionaron un transporte público que circulaba bajo la modalidad de tour de compras desde San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, con destino a la ciudad de Mendoza. Durante el control, detectaron a un pasajero de nacionalidad boliviana que presentaba indicios compatibles con el transporte de estupefacientes mediante la ingesta de cápsulas.

Secuestro de cocaína en Catamarca: cómo detectaron las cápsulas

Ante las sospechas iniciales, el Juzgado Federal N.º 3 de Tucumán dispuso el traslado del ómnibus y sus ocupantes a una unidad de Gendarmería para profundizar las inspecciones. Durante los controles, otros dos pasajeros presentaron síntomas similares, por lo que también fueron sometidos a estudios médicos.

Con intervención de profesionales de la salud, los tres hombres fueron examinados mediante diagnóstico por imágenes, que permitió detectar cuerpos extraños con forma de cápsulas en sus cavidades abdominales. Posteriormente, fueron trasladados a un centro de salud de Los Sarmientos, donde permanecieron internados bajo custodia hasta completar la evacuación de los envoltorios.

Una vez finalizado el procedimiento y obtenida la autorización médica correspondiente, los gendarmes contabilizaron 259 cápsulas con una sustancia blanquecina, cuyo peso total alcanzó los 3 kilos 320 gramos. Las pruebas de campo Narcotest realizadas sobre muestras, en presencia de testigos, dieron resultado positivo para cocaína.

Además de la sustancia, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, y documentación que podría resultar relevante para el avance de la investigación. Estos elementos quedaron incorporados al procedimiento a disposición de las autoridades judiciales.

Por disposición del magistrado interviniente, los tres pasajeros quedaron detenidos y permanecen alojados en instalaciones del Escuadrón de Gendarmería. La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes y avanzar con las medidas procesales pertinentes.

Aunque el operativo se concretó en Huacra, en territorio tucumano y próximo al límite con Catamarca, la información oficial no indicó que el procedimiento se haya realizado dentro de la provincia catamarqueña. Tampoco se difundieron detalles sobre el origen de las cápsulas ni sobre posibles conexiones con otras investigaciones por narcotráfico.

Fuente: El Aconquija