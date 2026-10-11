La música también tuvo un lugar destacado este sábado 10, en la penúltima noche de la Feria del Libro de Catamarca, con la presentación de Teresa Parodi, una de las voces fundamentales de la canción popular argentina.

Ante un salón colmado, la artista ofreció un recorrido por canciones que forman parte de la memoria afectiva de varias generaciones y compartió algunas de las composiciones de su nuevo disco, Hasta que amanezca.

“Cuando supe que venía a Catamarca me puse muy feliz, porque quiero mucho a su provincia”, expresó al comienzo del encuentro, dejando en claro el afecto que la une con esta tierra. A lo largo del espectáculo, el público acompañó con palmas y aplausos los clásicos como Pedro canoero, A la abuela Emilia, El otro país y Apurate, José, además de corear y celebrar cada una de sus interpretaciones.

Al promediar el concierto, Parodi presentó canciones de su nuevo trabajo discográfico, en el que participan numerosos artistas invitados. Entre ellas, interpretó Chamamé cantor, grabada junto a Soledad Pastorutti; La belleza es soledad, una canción dedicada al sur argentino y a la fuerza de sus paisajes; y Peregrino del bien, inspirada en la tarea del padre Paco Ibáñez junto a los sectores más vulnerables. También compartió Lento, acompañada por su nieto Lautaro Parodi. El repertorio incluyó, además, dos canciones profundamente arraigadas en el cancionero popular: Yo vengo a ofrecer mi corazón y Si se calla el cantor. El cierre llegó con Esa musiquita, luego de que la artista agradeciera reiteradamente al público por escucharla y acompañarla.

La propuesta musical contó con Emilia Parodi en piano, teclados y sintetizadores, además de la coproducción del disco; Ezequiel Parodi en guitarra; Lautaro Parodi en bajo eléctrico; y Facundo Guevara en batería y percusión. Al finalizar, el público la despidió de pie, con una ovación que expresó el cariño y la emoción compartidos durante la presentación.

Como reconocimiento a su visita, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte Daiana Roldán, la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin, la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, y la senadora Lucía Corpacci entregaron a la artista presentes elaborados por artesanos de Catamarca: un tapiz tejido de la Virgen del Valle y un collar de rodocrosita.