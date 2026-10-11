Este martes 13 de octubre se inician las visitas de la imagen peregrina de la Virgen del Valle a las instituciones civiles y organismos públicos que se inscriban previamente, como parte de la preparación para las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción, que se llevarán a cabo del 29 de noviembre al 8 de diciembre.

*CRONOGRAMA*

*Martes 13*

8:00 Radio Valle Viejo

8:15 a 12:00 AFIP.

8:30 a 12:30 ARCAT.

16:00 a 20:00 Sociedad de Fomento de Villa Cubas.

*Miércoles 14*

9:00 a 12:30 Tribunal Oral Federal de Catamarca.

*Jueves 15*

9:00 a 12:30 Poder Judicial de Catamarca.

*Viernes 16*

8:00 a 12:00 Ejército Argentino.

8:00 a 11:00 Mercado de Abasto.

8:30 a 12:30 Centro vecinal del barrio Don Félix, San Isidro, Valle Viejo.

14:00 a 18:00 Escuela Nº 702 José Cubas, Nivel Primario.

Las visitas se realizarán desde el 13 de octubre hasta el 20 de noviembre.

*Inscripciones*

Recordamos que las inscripciones para recibir la visita de la Madre Morena se registran en la Secretaría de la Catedral, de lunes a viernes, de 8.00 a 12.00 y de 17.00 a 21.00; teléfono fijo: 4422505.