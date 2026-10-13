Las condiciones de seguridad laboral y el resguardo de la salud física en las operaciones extractivas de altura volvieron a situarse en el centro de la controversia pública. Gremios del sector, profesionales médicos y agrupaciones familiares reclaman un cambio estructural en los protocolos de prevención para proteger a los operarios de la minería en Catamarca.

La principal preocupación radica en la exposición prolongada a polvos minerales y material particulado en suspensión dentro de los yacimientos. Especialistas advierten que la aspiración constante de micropartículas de roca puede desencadenar severas patologías respiratorias crónicas e irreversibles en los trabajadores que se desempeñan en Catamarca.

A estos riesgos pulmonares se suman los efectos fisiológicos derivados de prestar servicios por encima de los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Las exigencias físicas extremas, sumadas a los esquemas de rotación prolongada, provocan cuadros de fatiga crónica, hipertensión e insomnio entre el personal de los campamentos.

Sectores sindicales remarcan que las contingencias de salud se agravan por las extensas distancias geográficas que separan a los yacimientos de los centros asistenciales de alta complejidad. La escasez de equipamiento médico avanzado en los emplazamientos dificulta la estabilización inmediata ante eventuales emergencias laborales en las zonas cordilleranas.

Desatención preventiva y severos reproches a los organismos de fiscalización

La acumulación de patologías ocupacionales reavivó los duros cuestionamientos hacia la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud provincial. Fustigan que los organismos públicos omitan realizar inspecciones sorpresivas periódicas para certificar el uso efectivo y la calidad de los equipos de protección personal entregados por las firmas privadas.

Asimismo, referentes de los trabajadores criticaron que los exámenes médicos preagendados se enfoquen en la aptitud productiva inmediata en lugar de detectar secuelas a largo plazo. Cuestionan que el Gobierno provincial desatienda las denuncias por el desgaste psicofísico de los operarios mientras promueve la expansión de nuevos emprendimientos comerciales.

La necesidad de priorizar la integridad humana frente a los ritmos de producción mantiene en estado de alerta a las familias obreras. Ante los riesgos latentes en la Puna, la comunidad exige normativas estrictas que garanticen controles médicos independientes para quienes se desempeñan en la minería en Catamarca.

Fuente: El Aconquija