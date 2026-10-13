El Gobierno nacional designó al doctor Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia. El funcionario se desempeñaba hasta ahora como administrador nacional de Establecimientos de Salud y asumirá el cargo con el objetivo de profundizar los controles y mejorar el acceso a las prestaciones del área.

Según informó el Gobierno, el nombramiento busca garantizar la continuidad de la gestión y avanzar con el proceso de optimización de los recursos. Entre las principales prioridades se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de control, la continuidad de las auditorías y una administración más eficiente de los fondos destinados a las políticas de discapacidad.

Además, desde el Ejecutivo señalaron que se buscará mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, uno de los principales desafíos de la nueva etapa de gestión.

Masaragian fue designado en julio de 2025 como administrador nacional de Establecimientos de Salud, desde donde estuvo a cargo de la gestión de distintos centros sanitarios dependientes del Estado nacional. Entre ellos se encuentran los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).

Antes de ocupar ese puesto, se desempeñó como director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, área que depende de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.

Desde el Gobierno destacaron su experiencia en la administración hospitalaria y en la gestión de servicios asistenciales como antecedentes relevantes para asumir esta nueva responsabilidad dentro del Ministerio.

Por último, las autoridades agradecieron a Masaragian por su trabajo al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y le desearon éxitos en esta nueva etapa de gestión.