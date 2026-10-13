Boca empieza su camino en las semis de la Sudamericana, y lo hace sin su líder habitual: Leandro Paredes. El capitán está lesionado y tiene para tres semanas de recuperación.

En realidad, es un tiempo de reposo corto -teniendo un cuenta que es un desgarro-, pero la noticia llega en una etapa de agenda cargada y decisiva para el Xeneize.

El equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena lleva semanas con partidos cada tres días. Y, durante ese proceso, ya registró lesiones complejas -como la fractura de Tomás Aranda-. En el caso del capitán, su regreso será para los últimos duelos de la fase regular del Torneo Clausura.

No estará en la serie ante Vasco Da Gama, tampoco contra Talleres ni Independiente. Volvería ante River, el 1 de noviembre.

El técnico reconoció que es una baja sensible para el grupo, pero se mostró optimista sobre el posible rendimiento del equipo: “Sin Paredes perdemos un líder muy importante, pero esperamos mantener la esencia”, aseguró.

Entre los convocados, Boca recupera un “refuerzo” trascendental para las semanas que quedan de competencia: Rodrigo Battaglia.

Este martes el capitán del equipo será Lautaro Blanco.

El 11 titular

En la Bombonera, desde las 21.30, Boca recibirá a Vasco Da Gama con:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

El rival no contará con la presencia del argentino Facundo Colidio, que no fue habilitado por estar registrado para disputar este torneo con River.