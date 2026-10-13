La inflación en Argentina fue del 1,9% en septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026 y alcanzó el 33,4% en comparación con el mismo período del año anterior.

El dato de septiembre se ubicó dentro de las previsiones de las consultoras privadas, que estimaban una suba de entre el 1,9% y el 2,1%. Sin embargo, el resultado mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando la inflación había sido del 1,7%, el registro mensual más bajo del año.

Aunque el índice volvió a ubicarse por debajo del 2%, como ya había ocurrido en junio y agosto, todavía no logró perforar el piso del 1%.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en septiembre con respecto de agosto y acumularon un alza de 23,6% en el año

https://t.co/oZPDcvl43a https://t.co/GHL70MJJgx — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026

Al analizar los distintos sectores de la economía, la división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor incremento mensual, con una suba del 3,1%. En segundo lugar se ubicó Educación, con un aumento del 3%.

Por encima del nivel general también quedaron Comunicación, con el 2,5%, y Salud, con el 2,4%. En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2%, apenas por encima de la inflación promedio.

En el otro extremo, Restaurantes y hoteles presentó la menor variación del mes, con un 1,1%, seguido por Prendas de vestir y calzado, cuyos precios subieron un 1,4%.

Además, los alimentos tuvieron un papel importante en el resultado mensual en la mayoría de las regiones del país. La excepción fue el Gran Buenos Aires, donde el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo la mayor incidencia en el índice general.

Otro de los aspectos destacados del informe fue el comportamiento de los precios estacionales, que aumentaron un 2,9% durante septiembre. Dentro de esta categoría, los principales incrementos se registraron en verduras, tubérculos y legumbres.

Por su parte, los precios regulados subieron un 2,3%, impulsados principalmente por los ajustes en las tarifas de gas y electricidad, además de los gastos relacionados con la medicina prepaga.

En cambio, la inflación núcleo (que excluye los precios estacionales y regulado) fue del 1,7%, dos décimas por debajo del nivel general. Entre los rubros que incidieron en esta medición se destacaron las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

Al comparar los precios de bienes y servicios, el informe del INDEC mostró que los servicios tuvieron una suba del 2,4% en septiembre, mientras que los bienes aumentaron un 1,7%.

La diferencia refleja que los incrementos en tarifas y otros servicios tuvieron un mayor impacto durante el mes, en comparación con los productos incluidos en la medición.

En cuanto a la distribución geográfica, el Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron los mayores aumentos, con una inflación del 2% en ambos casos.

Por debajo de ese nivel se ubicaron el Noroeste y Cuyo, con subas del 1,9%, en línea con el promedio nacional. El Noreste registró un incremento del 1,7%, mientras que la Patagonia tuvo la variación más baja del país, con un 1,4%.

De esta manera, septiembre cerró con una inflación superior a la de agosto, aunque se mantuvo por debajo del 2% mensual. El resultado deja un acumulado del 23,6% en lo que va del año y del 33,4% interanual, en un escenario en el que los aumentos de tarifas, educación y algunos alimentos continuaron presionando sobre los precios.