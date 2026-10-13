La medición nacional registró dos meses consecutivos de crecimiento hasta junio. Los datos provinciales de julio muestran 515 puestos adicionales respecto de diciembre de 2025 y nuevas mejoras, principalmente por el impulso de inversiones en minería y construcción.

El empleo asalariado privado registrado en Catamarca mostró señales de recuperación durante mayo y junio, luego de las bajas observadas al comienzo de 2026. En este marco, los registros provinciales de julio dan continuidad a este escenario, con un saldo positivo en el acumulado del año y una mejora sostenida en sectores centrales para la economía provincial.

Según la información del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Catamarca alcanzó en junio los 34.900 trabajadores privados registrados, frente a los 34.600 empleos de mayo, con un incremento cercano al 0,9%. De esta manera, acumuló dos meses consecutivos de crecimiento en la medición nacional.

Estos datos ajustan los movimientos estacionales para observar la tendencia mensual. Los registros provinciales contabilizan los trabajadores de cada período sin ese ajuste, por lo que presentan totales diferentes y permiten complementar el análisis con información por actividad.

*Julio sostiene el saldo positivo*

Los registros provinciales de julio muestran que Catamarca alcanzó los 35.865 trabajadores privados registrados, manteniendo prácticamente el nivel de junio y acumulando 515 puestos adicionales respecto de diciembre de 2025, con un crecimiento del 1,5%.

La minería profundizó su evolución positiva y llegó a los 3.271 trabajadores directos registrados, un 5,7% más que en diciembre. En comparación con junio, incorporó 79 puestos de trabajo, con una mejora del 2,5%. Esto se da en un contexto creciente de inversiones en el sector, aprovechando herramientas como el RIGI, que permiten que proyectos mineros se pongan en marcha y generen puestos de trabajo genuino.

La construcción volvió a crecer y alcanzó los 4.062 trabajadores, sumando 201 puestos respecto de junio, con un incremento mensual del 5,2%. Así, encadenó dos meses consecutivos de recuperación y redujo la caída acumulada frente a diciembre, del 17,7% al 13,4%.

En paralelo, el Gobierno provincial continúa impulsando acciones de fiscalización y registración laboral para fortalecer la formalización del empleo y mejorar las condiciones de los trabajadores.

La evolución de julio sostiene el saldo positivo del empleo privado provincial y refuerza las señales de recuperación en minería y construcción. Los resultados muestran una mejora gradual, con diferencias entre actividades, y destacan la importancia de continuar articulando formación, empleo y producción para ampliar las oportunidades laborales en Catamarca.