Flávio Bolsonaro huye de Brasil hacia EE.UU. tras su derrota electoral

Aliados cercanos de Flávio Bolsonaro aseguran que el candidato ultra huyó a EE.UU. tras su derrota electoral en Brasil, según informan varios medios locales y la agencia de noticias Reuters. Poco antes el núcleo más próximo a Flávio Bolsonaro había sido avisado por la Policía Federal (PF) que el candidato presidencial del Partido Libertad (PL) había huido a nuestro país con la intención de viajar a Estados Unidos, según publica Folha de São Paulo. El diputado Maurício Marcon, aliado de la familia Bolsonaro, confirmó en redes que Flávio salió del país.

Según fuentes de la Policía Federal consultadas por el Correio Braziliense, se encuentra en un vuelo con destino EE.UU. y la situación será comunicada al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), para que decida sobre el caso.

El todavía senador Flávio Bolsonaro incumplió la orden emitida por Alexandre de Moraes, juez del STF, de entregar sus dos pasaportes, el ordinario y el diplomático. La Policía confirmó que Bolsonaro no entregó los pasaportes antes del límite establecido por ley, las 11.00 hora local de Brasil.

Por la mañana, InfoBae había publicado que Flávio Bolsonaro habría llegado a nuestro país y viajaría a Estados Unidos en un vuelo privado desde Puerto Iguazú, cerca de la frontera con Brasil. Se presume que Bolsonaro cruzó la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad y que viajaría, según la misma fuente, a Estados Unidos a bordo de un avión Gulfstream G400 matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. La Policía confirmó que Flávio Bolsonaro no salió de Brasil usando su pasaporte. La empresa aparece en una investigación sobre un supuesto esquema de corrupción involucrando a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) del gobierno de Javier Milei, según ICL Notícias.

Sin embargo, el Gobierno argentino niega la presencia de Flávio Bolsonaro en su territorio. Un site de seguimiento de vuelos informa que el supuesto avión en el que iba a viajar a Estados Unidos estaba parado en Puerto Iguazu. La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Bolsonaro a la República Argentina. “A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación. Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, informó Presidencia.

Asimismo, el portavoz de Javier Milei, Adrián Ravier, descartó que Bolsonaro haya solicitado asilo en Argentina. Y confirmó que el gobierno ultraderechista no emitirá comunicados ni saludará a Luiz Inácio Lula da Silva tras su triunfo en las elecciones en Brasil, limitándose a señalar que “se tomó nota del resultado”.

El ministro Alexandre de Moraes emitió la orden de entrega de pasaportes siete minutos después de que el Tribunal Superior Eletoral (TSE) confirmara el triunfo de Lula, para evitar una posible fuga del país de Flávio Bolsonaro, investigado por el Supremo por supuesto lavado de dinero, con posible vínculo con dinero negro proveniente del mercado de las apuestas online. Bolsonaro tiene otra investigación en el Supremo, relacionada con la financiación de la película Dark Horse sobre su padre, proveniente del banquero preso Daniel Vorcaro.

Flávio Bolsonaro aseguró en un video que fue intimidado por la policía al salir de la casa de su padre Jair Bolsonaro, donde cumple prisión domiciliaria. “Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme”, aseguró Bolsonaro, que también denunció una “persecución sin fin” de Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio que está prófugo de la justicia brasileña en Estados Unidos, ironizó esta mañana sobre la posible fuga de su hermano. La periodista Mariana Sanches de UOL preguntó vía WhatsaApp a Eduardo Bolsonaro si su hermano estaba intentando huir del país. “Sí. Y Elon Musk tiró fuegos artificiales”, respondió.

La Policía confirmó que la familia de Flávio Bolsonaro también está en paradero desconocido, según informa Folha de São Paulo.

Por otro lado, el juez del Supremo Flávio Dino mandó investigar a Flávio Bolsonaro por posible financiación internacional irregular de su campaña, proveniente del Rockbridge Network, fundada por el vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance en 2019. Dino sospecha que el acuerdo entre Flávio Bolsonaro y la empresa incluía entregar tierras raras y minerales críticos a dicha empresa en caso de ganar las elecciones. La PF tendrá que verificar si hubo propaganda política favorable a Flávio Bolsonaro desde perfiles extranjeros y el posible uso de plataformas de mercado de previsiones como canal para dichas propaganda irregular.