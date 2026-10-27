La medida reconoce el impacto de las altas temperaturas sobre el consumo de los hogares y responde a las gestiones conjuntas de las provincias del NOA y el NEA.

Hoy se oficializó el beneficio para el Norte Grande Argentino en nuevo esquema de consumos eléctricos subsidiados para las zonas cálidas y muy cálidas del país. Esta decisión fue acordada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli y los gobernadores para responder a un pedido sostenido de la región.

La medida fue establecida mediante la Resolución 300/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación, publicada este 27 de octubre en el Boletín Oficial. Su objetivo es adecuar los bloques de consumo subsidiado a las necesidades reales de los hogares que enfrentan temperaturas elevadas durante buena parte del año.

Para las zonas clasificadas como muy cálidas, el esquema contempla un bloque subsidiable de 500 kilovatios hora mensuales entre noviembre y abril, y de 300 kWh durante el resto del año. En las zonas cálidas, prevé 300 kWh mensuales, con un refuerzo a 370 kWh en diciembre, enero y febrero. Estos bloques se aplican a los usuarios residenciales que reúnen las condiciones de acceso al régimen nacional de subsidios.

Este avance tiene alcance regional y comprende áreas de las diez provincias del Norte Grande: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Su aplicación corresponde a la clasificación climática de cada localidad y a la situación de los hogares dentro del régimen.

La decisión reconoce una realidad que las provincias vienen planteando de manera conjunta: las altas temperaturas generan necesidades indispensables de refrigeración y aumentan el consumo eléctrico familiar. Contemplar esas diferencias permite avanzar hacia una distribución más equitativa de la asistencia energética.

La propia resolución incorpora como antecedentes las presentaciones realizadas por las provincias y entidades representativas de las zonas cálidas y muy cálidas, junto con información técnica sobre el comportamiento de la demanda eléctrica.