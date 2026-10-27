El avance acelerado de los emprendimientos extractivos en el oeste y la Puna provincial encendió alarmas comunitarias ante el impacto hídrico y ambiental de la actividad. Vecinos autoconvocados y asambleas socioambientales de los departamentos cordilleranos denunciaron el riesgo constante de contaminación de los cauces de agua dulce derivado del funcionamiento de la minería en Catamarca.

Los cuestionamientos de las poblaciones locales se centran en el uso intensivo de millones de litros diarios de agua en zonas de severa aridez, sumado al peligro potencial de vertidos químicos y drenaje ácido. Según advierten los referentes territoriales, la evaporación masiva de salmueras y las filtraciones en los diques de colas amenazan la calidad de los acuíferos que abastecen a los municipios cercanos a los yacimientos de la minería en Catamarca.

A la presión sobre las cuencas hídricas se suma la total opacidad gubernamental en la difusión de auditorías independientes. Las comunidades afectadas reclamaron la fiscalización urgente de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, señalando que el Estado no publica monitoreos de agua neutrales ni permite la participación ciudadana en los controles ambientales realizados en Catamarca.

Frente a la falta de respuestas oficiales, las organizaciones comunitarias anticiparon la presentación de recursos administrativos y acciones judiciales para exigir el freno cautelar de los emprendimientos. Los pobladores exigen peritajes técnicos externos que determinen la presencia de metales pesados y protejan la salud pública en los valles del interior.

Riesgos de contaminación y falta de controles en la minería en Catamarca

Las principales observaciones de los colectivos ambientales apuntan directamente a la pasividad del Gobierno provincial en la fiscalización de los efluentes industriales. Cuestionan que la gestión del gobernador Raúl Jalil otorgue beneficios impositivos a corporaciones multinacionales sin exigir sistemas rigurosos de mitigación ni garantías para la preservación de los recursos hídricos en Catamarca.

De igual manera, representantes de agrupaciones campesinas y pueblos originarios reprocharon que las autoridades provinciales prioricen las regalías económicas por sobre el resguardo del medio ambiente. Criticaron la ausencia de sanciones efectivas para los proyectos que operan sin estudios de impacto ambiental acumulativo ni monitoreos de acceso público en Catamarca.

La amenaza sobre los cauces de agua dulce mantiene en estado de asamblea permanente a las comunidades cordilleranas. Ante la falta de controles estatales y el avance de los pasivos ambientales, los habitantes exigen medidas urgentes para proteger el agua y frenar los abusos de la minería en Catamarca.

Fuente: El Aconquija